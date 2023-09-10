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У ЗСУ натякнули на нову "бавовну" на Кримському мосту

Яна Ставська
10 вересня 2023, 19:47 оновлено 10 вересня, 19:53
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Кримський міст неодноразово атакували невідомі дрони. Тепер окупанти змушені турбуватися про безпеку об'єкта.
У ЗСУ натякнули на нову 'бавовну' на Кримському мосту
Кримському мосту залишилося небагато / Колаж Главреда, фото: УНІАН

Кримський міст після серії вибухів має суттєві пошкодження. У нього залишилося не так багато часу, сказала в ефірі телемарафону спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

"Він просто не здатний вже відновитися. По-перше, в нього залишилося дуже мало часу, пам'ятаємо - конструкція зайва. По-друге, там пошкодження досить суттєві й загрози неминучі", - відповіла Гуменюк.

Вона підкреслила, що те, що Кримський міст вже не є повноцінною конструкцією, розуміють і росіяни - вони змушені через кожну тривогу перекривати об'єкт.

відео дня

Кримський міст

Україна не приховує, що готується звільнити Крим військовим шляхом, хоча раніше влада схилялася до політичного вирішення питання.

У зв'язку з контрнаступом ЗСУ, покликаним відрізати противника від "сухопутного коридору" через Мелітополь і Бердянськ, на півострові регулярно вибухають захоплені Росією військові об'єкти.

Зокрема, неодноразово вибухи гриміли на Кримському мосту, який окупанти використовують для перекидання сил та засобів південному угрупуванню загарбників.

Під час кожної з "атак" росіяни змушені перекривати рух на мосту, цим ускладнюючи перекидання БК своїм військам. В ГУР, своєю чергою, стверджували, що ворог планує затопити щонайменше шість плавзасобів, щоб створити захисну смугу перед Керченським мостом.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Новини Криму

9 вересня у Сімферополі загорілася військова частина росіян. Величезний чорний стовп було видно з різних районів міста. Місцеві Telegram-канали повідомляли, що пожежа у окупантів почалася після "бавовни".

Крім того, Главред писав, як у Криму проросійські посіпаки намагалися зацькувати хлопця, який відкрито оголосив про свою проукраїнську позицію. Судячи з розмови, яка потрапила на відео, прихильники "русского мира" накинулися на хлопця з допитами після того, як той "не вшанував" російський "триколор".

Також нещодавно в Криму помітили іранський Іл-76. Кримські партизани вважають, що Іран міг поставити росіянам нову партію дронів-камікадзе.

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війна в Україні Кримський міст новини Криму Наталія Гуменюк
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