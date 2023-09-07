'РФ напала на мою країну!': у Криму сміливий хлопець видав 'базу' перед окупантами

У проросійських Telegram на проукраїнського хлопця оголосили "полювання".

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Кримчанин не зміг не відповісти на претензії "російських патріотів" / Колаж Главреда. Фото: скріншот, УНІАН

У Криму проросійські посіпаки намагалися зацькувати хлопця, який відкрито оголосив про свою проукраїнську позицію.

Судячи з розмови, яка потрапила на відео, прихильники "русского мира" накинулися на хлопця з допитами після того, як той "не вшанував" російський "триколор".

"Російська Федерація напала на мою країну Україну", - пояснив хлопець. відео дня

На що прихильники "русского мира" заявили, що той "зараз не в Україні". Але кримчанин не здавався.

"Я в Україні", - відповів він.

"Ви зараз в Севастополі", - продовжували тиснути російські чоловіки.

На що хлопець знайшов відповідь: "Севастополь - це Україна".

Хлопець поставив на місце окупантів у Криму - дивіться відео:

Далі розмова тривала на підвищеному тоні. Група росіян помітно нервувала, в той час як сам хлопець дуже спокійно доводив свою позицію (зокрема визнав, що псевдореферендум росіян в 2014 році був незаконним), намагаючись не допустити бійки.

"Ви зараз вважаєте, що перебуваєте в Україні?" - додав хтось із групи прихильників "русского мира".

"Так, я перебуваю в Україні", - абсолютно спокійно відповів хлопець.

Деокупація Криму - головне

Україна не приховує, що готується звільнити Крим військовим шляхом, хоча раніше влада схилялася до політичного вирішення питання.

У зв'язку з контрнаступом ЗСУ, покликаним відрізати противника від "сухопутного коридору" через Мелітополь і Бердянськ, на півострові регулярно вибухають захоплені Росією військові об'єкти.

На думку експерта Олега Жданова, ЗСУ можуть вийти до Криму до кінця року - після виходу до Азовського моря.

Нещодавно, наприклад, ГУР висадив десант у Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут. Операцію провели без втрат, військові виконали завдання і повернулися додому після спецоперації, яка "була рейдом".

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