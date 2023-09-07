'РФ напала на мою країну!': у Криму сміливий хлопець видав 'базу' перед окупантами

У Криму проросійські посіпаки намагалися зацькувати хлопця, який відкрито оголосив про свою проукраїнську позицію.
Судячи з розмови, яка потрапила на відео, прихильники "русского мира" накинулися на хлопця з допитами після того, як той "не вшанував" російський "триколор".
"Російська Федерація напала на мою країну Україну", - пояснив хлопець.відео дня
На що прихильники "русского мира" заявили, що той "зараз не в Україні". Але кримчанин не здавався.
"Я в Україні", - відповів він.
"Ви зараз в Севастополі", - продовжували тиснути російські чоловіки.
На що хлопець знайшов відповідь: "Севастополь - це Україна".
Хлопець поставив на місце окупантів у Криму - дивіться відео:
Далі розмова тривала на підвищеному тоні. Група росіян помітно нервувала, в той час як сам хлопець дуже спокійно доводив свою позицію (зокрема визнав, що псевдореферендум росіян в 2014 році був незаконним), намагаючись не допустити бійки.
"Ви зараз вважаєте, що перебуваєте в Україні?" - додав хтось із групи прихильників "русского мира".
"Так, я перебуваю в Україні", - абсолютно спокійно відповів хлопець.
Деокупація Криму - головне
Україна не приховує, що готується звільнити Крим військовим шляхом, хоча раніше влада схилялася до політичного вирішення питання.
У зв'язку з контрнаступом ЗСУ, покликаним відрізати противника від "сухопутного коридору" через Мелітополь і Бердянськ, на півострові регулярно вибухають захоплені Росією військові об'єкти.
На думку експерта Олега Жданова, ЗСУ можуть вийти до Криму до кінця року - після виходу до Азовського моря.
Нещодавно, наприклад, ГУР висадив десант у Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут. Операцію провели без втрат, військові виконали завдання і повернулися додому після спецоперації, яка "була рейдом".
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