Росіяни в паніці намагаються захистити Керченський міст: в ГУР розкрили плани РФ

Періодичні успішні атаки ЗСУ по мосту призвели до серйозних пошкоджень конструкції мосту, зокрема його автомобільного та залізничного полотен.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-v-panike-pytayutsya-zashchitit-kerchenskiy-most-v-gur-raskryli-plany-rf-10495045.html Посилання скопійоване

Росіяни затоплюють пороми, щоб захистити Кримський міст / 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Telegram

У районі Керченської протоки російські окупаційні війська затоплюють пороми, щоб захистити незаконний Кримський міст.

Як повідомляє Головне управління розвідки України, загарбники проводять підготовчі роботи для затоплення вже другого порому. Ворог планує затопити щонайменше шість плавзасобів вказаного типу, аби створити захисну смугу перед Керченським мостом.

Між затопленими поромами росіяни мають намір встановити бонові загородження. У такий спосіб окупанти прагнуть захистити Керченський міст від ураження.

відео дня

У розвідці також зауважили, що періодичні успішні атаки ЗСУ по мосту призвели до серйозних пошкоджень конструкції мосту, зокрема його автомобільного та залізничного полотен.

"Нещодавні удари по Керченському мосту вкотре погіршили ситуацію для угруповання військ противника на півдні України та викликали істеричну реакцію воєнно-політичного керівництва РФ. Нехитра міра захисту 19-кілометрового моста у вигляді затоплення поромів свідчить про гарячковість рішень ворога та інтелектуальну кризу всередині військово-політичного керівництва Росії", - підкреслили в ГУР.

Вибухи на Кримському мосту

Як повідомляв Главред, 12 серпня Кримський міст огорнув чорний дим. У місцевих пабліках повідомляли, що там чути вибухи і працює ППО країни-агресорки Росії. Рух автотранспорту Кримським мостом російські окупанти тимчасово перекрили. Після цього до мосту помчали катери берегової охорони.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський натякнув на нову "бавовну" на Кримському мосту. Він наголосив, що Крим не є безпечним місцем для російських окупантів. У них ще є час, щоб втекти з півострова додому – в Росію.

Окрім того, голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов також анонсував нову потужну "бавовну" в Криму. За його словами, найближчими днями ми все побачимо. Він зазначив, що у Криму є багато людей, які бояться ударів ЗСУ. Водночас там багато і тих, хто чекає на це і хоче, щоб півострів був звільненим від росіян.

Вас може зацікавити: