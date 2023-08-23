Потужні вибухи в Криму: в РФ видали маячню про підрив ЗРК 'Тріумф'

В української розвідки переконані, що знищення С-400 наблизить звільнення Криму.

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У Криму був підірваний ЗРК С-400 / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Українські військові 23 серпня знищили в Криму новітній ЗРК С-400 "Тріумф", який росіяни планували продавати за кордон. Це вплине на розвиток подій на півострові і наблизить момент звільнення Криму. Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

У розвідці переконані, що тепер охочих купити ці установки буде менше, адже ЗСУ показали, що вони неефективні.

Юсов розповів подробиці вибуху. Крім С-400 і особового складу були знищені також і інші одиниці Російської техніки.

відео дня

"Все, що знаходилося навколо, або знищено, або уражено", - говорить Юсов.

Він додав, що це наближає звільнення півострова.

"Оскільки це один із найсучасніших (російських - Главред) засобів протиповітряної та протиракетної оборони, то це системні наслідки для розвитку подій у Криму. Сьогодні дійсно відбувся "тріумф", але не для окупантів. Це тріумф для України і українців, які наближають звільнення Криму", - говорить Юсов.

Що говорять в РФ

Окупаційна "влада" видала чергову маячню про те, що ж сталося поблизу села Оленівка і чому там були вибухи, після яких піднявся густий стовп диму.

Пресслужба так званого "управління МНС РФ в Республіці Крим" заявила про те, що там був не підрив "Тріумфу", а просто "загорілася трава".

"Сьогодні о 12.23 надійшло повідомлення про спалах на околицях с. Оленівка Чорноморського району. Після прибуття на місце події було встановлено, що горить суха рослинність на відкритій території. Площа пожежі 200 квадратних метрів. О 12.42 спалах було локалізовано", - йдеться у повідомленні.

У Криму був підірваний ЗРК С-400 / фото: скріншот

Варто зазначити, що пізніше цей пост видалили.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо про те, що у Криму підірваний ЗРК С-400 РФ разом з окупантами. Момент вибуху потрапив на відео. Там видно гігантські спалахи і клуби диму.

Перспективи деокупації Криму

Раніше колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж зазначав, що ракети на 300 і БПЛА на 800 км допоможуть ЗСУ, коли Крим стане островом. Україна здатна зруйнувати всю логістику окупаційних військ Росії на півдні, ворог не зможе налагодити військові постачання морем, вважає Маломуж.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук зазначав, що ЗСУ тримають під вогневим контролем усі військові об’єкти РФ у Криму. За його словами, ЗСУ дістануть окупантів у всіх куточках Криму. Також у Повітряних силах заявили, що РФ не просто так перекривала Кримський міст після вибухів.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес наголошував, що Україна поверне Донбас і переможе у війні, коли ізолює Крим. Звільнення Кримського півострова – ключ до перемоги України у війні, оскільки за такого сценарію російські війська впадуть і на Донбасі, вважає Ходжес.

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