УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Потужні вибухи в Криму: в РФ видали маячню про підрив ЗРК "Тріумф"

Ангеліна Підвисоцька
23 серпня 2023, 18:08 оновлено 23 серпня, 19:01
416
В української розвідки переконані, що знищення С-400 наблизить звільнення Криму.
підрив з-400
У Криму був підірваний ЗРК С-400 / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Українські військові 23 серпня знищили в Криму новітній ЗРК С-400 "Тріумф", який росіяни планували продавати за кордон. Це вплине на розвиток подій на півострові і наблизить момент звільнення Криму. Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

У розвідці переконані, що тепер охочих купити ці установки буде менше, адже ЗСУ показали, що вони неефективні.

Юсов розповів подробиці вибуху. Крім С-400 і особового складу були знищені також і інші одиниці Російської техніки.

відео дня

"Все, що знаходилося навколо, або знищено, або уражено", - говорить Юсов.

Він додав, що це наближає звільнення півострова.

"Оскільки це один із найсучасніших (російських - Главред) засобів протиповітряної та протиракетної оборони, то це системні наслідки для розвитку подій у Криму. Сьогодні дійсно відбувся "тріумф", але не для окупантів. Це тріумф для України і українців, які наближають звільнення Криму", - говорить Юсов.

Що говорять в РФ

Окупаційна "влада" видала чергову маячню про те, що ж сталося поблизу села Оленівка і чому там були вибухи, після яких піднявся густий стовп диму.

Пресслужба так званого "управління МНС РФ в Республіці Крим" заявила про те, що там був не підрив "Тріумфу", а просто "загорілася трава".

"Сьогодні о 12.23 надійшло повідомлення про спалах на околицях с. Оленівка Чорноморського району. Після прибуття на місце події було встановлено, що горить суха рослинність на відкритій території. Площа пожежі 200 квадратних метрів. О 12.42 спалах було локалізовано", - йдеться у повідомленні.

Потужні вибухи в Криму: в РФ видали маячню про підрив ЗРК 'Тріумф'
У Криму був підірваний ЗРК С-400 / фото: скріншот

Варто зазначити, що пізніше цей пост видалили.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо про те, що у Криму підірваний ЗРК С-400 РФ разом з окупантами. Момент вибуху потрапив на відео. Там видно гігантські спалахи і клуби диму.

Перспективи деокупації Криму

Раніше колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж зазначав, що ракети на 300 і БПЛА на 800 км допоможуть ЗСУ, коли Крим стане островом. Україна здатна зруйнувати всю логістику окупаційних військ Росії на півдні, ворог не зможе налагодити військові постачання морем, вважає Маломуж.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук зазначав, що ЗСУ тримають під вогневим контролем усі військові об’єкти РФ у Криму. За його словами, ЗСУ дістануть окупантів у всіх куточках Криму. Також у Повітряних силах заявили, що РФ не просто так перекривала Кримський міст після вибухів.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес наголошував, що Україна поверне Донбас і переможе у війні, коли ізолює Крим. Звільнення Кримського півострова – ключ до перемоги України у війні, оскільки за такого сценарію російські війська впадуть і на Донбасі, вважає Ходжес.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні вторгнення Росії С-400 новини Криму
Реклама

Головне за день

"Люди йдуть пішки": Зеленський заявив про дефіцит зброї у ЗСУ на фронті

"Люди йдуть пішки": Зеленський заявив про дефіцит зброї у ЗСУ на фронті

18:56 Україна
"Треба більше людей": Зеленський заговорив про посилення мобілізації

"Треба більше людей": Зеленський заговорив про посилення мобілізації

18:45 Україна
Потужні вибухи в Криму: в РФ видали маячню про підрив ЗРК "Тріумф"

Потужні вибухи в Криму: в РФ видали маячню про підрив ЗРК "Тріумф"

18:08 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:11

Плеяда українських зірок зірвала фестиваль у Варшаві через "російський слід"

19:10

Ситуація на кордонах Литви та Польщі з Білоруссю загострюєтьсяПогляд

18:56

"Люди йдуть пішки": Зеленський заявив про дефіцит зброї у ЗСУ на фронті

18:50

Це почуття уб'є будь-які стосунки: як позбутися ревнощів

18:47

"Зрадила одного разу, зрадить і вдруге": Лорак хочуть скасувати концерти в Росії

Росія нарощує виробництво дронів, але скоро залишиться без авіації – КатковРосія нарощує виробництво дронів, але скоро залишиться без авіації – Катков
18:45

"Треба більше людей": Зеленський заговорив про посилення мобілізації

18:08

Потужні вибухи в Криму: в РФ видали маячню про підрив ЗРК "Тріумф"

18:01

"ЗСУ рухаються вперед": Зеленський розкрив про деокупацію Криму

18:00

Як пити каву щоб не пофарбувати зуби: кілька способів врятувати білизну посмішки

Реклама
17:45

Зендея, Шаламе та Ді Капріо: топ найочікуваніших фільмів осені за участю зірок

17:18

"Відновити кордони": військовий розповів про закінчення війни в Україні

17:14

"Ракета влучила у вікно": росіяни жахнули з "Панцира" по житловому будинку в Хімках

17:00

Чому собакам не можна їсти картоплю: відповідь може врятувати вашого улюбленця

16:32

Скільки "Ланцетів" РФ виробляє щомісяця: експерт спростував головну "страшилку"Відео

16:31

"Важка боротьба": у Пентагоні дали прогноз контрнаступу української армії

16:27

Що швидко допомагає від мішків під очима: прості способи виглядати свіжо

16:13

Що зробити 25 серпня, щоб залучити щастя: прикмети і суворі заборони

16:04

Пастила з груш: секрети приготування натурального десерту різними способами

15:56

Планував напад і удари по Україні: названо прізвище наступника Суровікіна

15:47

Мі-8 РФ віз запчастини до "Сушок" окупантів, але сів в Україні: деталі операції ГУРФото

Реклама
15:46

Поблизу острова Зміїний українські бойові катери підбили російський літак

15:39

Ціни на пальне знову підскочили: на яких АЗС найдешевше

15:32

Куди краще спати головою по фен-шуй: ви помітите, як грошей стане більше

15:22

41-річна зірка тенісу народила другу дитину

15:01

Це шедевр: як приготувати мариноване сало по-українськи з оцтом і часником

14:57

"Там дуже спекотно": український військовий розкрив, де росіяни мають слабші позиції

14:54

"Путін не здатний захистити столицю": у ГУР розкрили деталі ударів по Москві

14:53

"Рухаємося потроху, але правильно": Зеленський зробив важливу заяву щодо контрнаступуВідео

14:29

Як поводиться людина яка бреше: 6 ознак, за якими ви розкусите брехуна

14:08

Оптична ілюзія надзвичайно складного рівня: потрібно розгледіти жабу на картинці

13:55

Росія може вдарити ракетами на День Незалежності і в будь-який час - ГУР

13:44

"Живе і закохує": Голос країни у День незалежності презентує однойменний трек

13:25

Що прибирає запах антиперспірант або дезодорант: різниця, про яку ви не знали

13:24

Ведуча Сніданку з 1+1 отримала серйозну травму: "Красива з розбитим обличчям"Відео

13:15

Гігантський спалах і клуби диму: у Криму підірвано ЗРК С-400 РФ разом з окупантамиВідео

13:12

Авокадо темніти не буде: кухар показала 3 хитрості

13:04

РФ знищила вщент школу на Сумщині: з-під завалів дістають тіла загиблих

13:02

Блогерка Парфільєва народила свою першу дитину

12:49

Олена Зеленська у стильній вишиванці та перлах привітала з Днем прапора

12:46

"Вибачте, я більше не буду" російський репер перевзувся і заскиглив про любов до терористичної Батьківщини

Реклама
12:45

Загроза масованого удару: чим і коли РФ може бити по Україні – прогноз

12:35

Крим звільнятиметься війною, а РФ розвалиться: боєць УДА зробив прогноз

12:33

Постійно хочеться їсти: причини і проблеми зі здоров'ям

12:30

Гороскоп на завтра 24 серпня 2023: Близнюкам - любов, Стрільцю - проблеми

12:21

Спека рване до +40: Україну накриє ще одна хвиля пекельних температур

11:54

Потужна "бавовна" в Криму: підірвано ракетний комплекс і РЛС окупантів РФ

11:33

13-річний кіт побив світовий рекорд Гіннеса: що він зробив

11:10

Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт черговий Nissan X-Trail

10:52

У бою з окупантами загинув полковник, замкомандувача УДА Сергій Ільницький

10:45

Медведєв в істериці вибухнув погрозою РФ анексувати Абхазію і Південну Осетію

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти