Все в чорному диму і чути стрілянину: у Сімферополі загорілася військова база РФ

У мережі повідомляють, що після "бавовни" на території військової частини окупантів загорілися склади.

https://glavred.net/ukraine/vse-v-chernom-dymu-i-slyshno-strelbu-v-sevastopole-zagorelas-voinskaya-baza-10499353.html Посилання скопійоване

У Сімферополі загорілася військова база окупантів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Сімферополі загорілася військова частина росіян. Величезний чорний стовп диму видно з різних районів міста. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що пожежа у окупантів почалася після "бавовни". Відео вже розлетілося в Мережі.

Відомо, що в Сімферополі загорілася військова частина РФ, яка розташована на вулиці Калініна. Місцеві жителі також повідомляли, що чули там стрілянину.

У російському МНС заявили, що на території військової частини загорілися склади РФ.

відео дня

Дивіться відео з пожежею в Сімферополі :

У Сімферополі загорілася військова база окупантів / фото: скріншот

У Мережі опублікували навіть план військової частини окупантів. Стверджується, що пожежа сталася в районі складів, де зберігаються цистерни з паливом.

У Сімферополі загорілася військова база окупантів / фото: Telegram / Кримський вітер

Яку версію придумали окупанти

Спочатку російські пропагандисти з посиланням на МНС РФ заявили, що на території військової частини загорілися склади окупантів.

Пізніше "радник глави" Криму Олег Крючков видав свою версію того, що відбувається. Він заявив, що на території військової частини нібито сталося "побутове загоряння".

"Будь-яку пожежу в Сімферополі українська пропаганда прагне перетворити на "перемогу", - брехливо сказав він.

Звільнення Криму

Президент України Володимир Зеленський назвав спосіб звільнити Крим без боїв. На думку українського гаранта, роззброєння російських окупантів на півострові можна буде провести політичним шляхом.

ЗСУ до кінця року вийдуть до Криму, вважає військовий експерт Олег Жданов. На думку аналітика, вже в рамках поточного контрнаступу українські війська зможуть вийти до Азовського узбережжя, після чого потрібно буде заходити на Кримський півострів.

ГУР висадив десант у Криму і провів успішну бойову операцію на мисі Тарханкут. Військова розвідка здійснила свої маневри на День Незалежності України - 24 серпня. Бійцям вдалося виконати усі поставлені завдання.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.