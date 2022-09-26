У Зеленського розповіли, чи планує Україна оголошувати додаткову мобілізацію

Чи буде Україна оголошувати додаткову мобілізацію / колаж УНІАН

Україна не має наміру проводити додаткову мобілізацію через оголошення російським диктатором Володимиром Путіним "часткової мобілізації" в його країні, йдеться в заяві радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю Tagesschau.de.

"Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони і будемо активно використовувати ці резерви. Ми не маємо сьогодні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військовослужбовців", - сказав він.

Подоляк також додав, що Україна втрачає не таку велику кількість бійців, як Росія, якій байдуже на кількість жертв.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася призвати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" на окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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