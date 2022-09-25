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"План виконаний": Аксьонов цинічно заявив про завершення мобілізації в Криму

25 вересня 2022, 17:56

Аксьонов стверджує, що план із призову "виконано в повному обсязі".

Крым, мобилизация, призыв, российские военные
У Криму заявили про припинення мобілізації / Колаж фото Reuters, УНІАН

Окупаційна влада Криму заявила про завершення мобілізації до армії Росії. На півострові вже нібито "виконали план". Про це цинічно заявив "глава" Криму Сергій Аксьонов.

Він пообіцяв завершити всі мобілізаційні заходи до кінця 25 вересня.

"Слова подяки кримчанам, які виконали свій обов'язок, проявили мужність і прийшли до військкоматів, щоб приєднатися до Збройних сил Росії. Сьогодні до кінця дня мобілізаційні заходи в Криму будуть завершені", - сказав Аксьонов.

Він стверджує, що план із призову "виконано в повному обсязі".

Путін оголосив мобілізацію в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.

Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.

Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.

Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

Мобілізація в Криму

22 вересня стало відомо про те, що в окупованому Криму вже почали видавати для чоловіків повістки. Їх надсилали навіть через сайт держпослуг. Повістка вважалась отриманою навіть якщо людина кілька днів не відвідувала свій онлайн-кабінет.

Згодом стало відомо, що окупаційна влада масово видає повістки для кримських татар. Радник Офісу президента Михайло Подоляк назвав це "зачистками" та "геноцидом за етнічною ознакою".

"Масова мобілізація кримських татар в Криму - це справжній геноцид за етнічною ознакою і величезна трагедія для всього народу. Примус громадян до війни в окупованих регіонах - не що інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку Москви", - написав Подоляк.

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