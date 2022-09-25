Спроба "зачистки": у Зеленського відреагували на масову мобілізацію кримських татар

Подоляк / Генштаб ЗСУ, УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що мобілізація окупаційною владою кримських татар на півострові Крим є справжнім геноцидом за етнічною ознакою.

Як пише Подоляк в Twitter, це не що інше, як спроба Кремля "зачистити" нелояльних до себе.

"Масова мобілізація кримських татар в Криму - це справжній геноцид за етнічною ознакою і величезна трагедія для всього народу. Примус громадян до війни в окупованих регіонах - не що інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку Москви", - написав Подоляк.

Путін оголосив мобілізацію в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.

Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.

Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.

Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

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