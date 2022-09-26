Росіяни, які втекли в Казахстан від мобілізації, бомжують і сплять де попало

У Казахстані росіян розміщують в кінотеатрах/ Reuters, BBC

Багато російських чоловіків, які після оголошення Володимиром Путіним тотальної мобілізації втекли від війни в Казахстан, не можуть знайти нічліг.

Вони пересуваються по містах у пошуках притулку. Ціни на зйомні квартири для росіян зашкалюють. При цьому директор кінотеатру CinemaPark в місті Уральськ в Казахастані Діллара Мухамбетова запросила приїхавших росіян переночувати в кінозалах.

"Ми бачимо по місту таку картину - дуже багато приїжджих з Російської Федерації, які шукають нічліг, як я розумію. Ціни шалені на квартири, тому ми як кінотеатр хочемо надати майданчик для ночівлі", - йдеться у відеозверненні Мухамбетової.

За її словами, в кінотеатрі розмістили близько 200 людей в чотирьох залах. Волонтери принесли росіянам гарячу їжу і чай.

За словами Мухамбетової, зараз на вулицях міст в Казахстані можна спостерігати картину російських сімей з маленькими дітьми, як переміщуються.

"Люди реально були налякані і розгублені", –– додала вона.

У кінотеатрі вирішили, що залишать людей, поки ті не зможуть знайти для себе житло.

Росіяни ночують в кінотеатрі в Казахстані / ВВС

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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