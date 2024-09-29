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Путін може використати ядерну зброю у будь-який час: Зеленський дав оцінку погрозам РФ

Яна Ставська
29 вересня 2024, 18:35
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Раніше Путін анонсував зміни ядерної доктрини, згідно з якими РФ зможе нібито завдати удару по країні, що "атакує" її територію.
Путін може використати ядерну зброю у будь-який час: Зеленський дав оцінку погрозам РФ
Зеленський оцінив нові погрози Путіна / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ОП

Російський диктатор Володимир Путін "не завжди адекватний", але навряд піде на застосування ядерної зброї — хоча може нею вдарити будь-коли і по будь-якій країні, заявив в ефірі Fox News президент Володимир Зеленський.

"Він(Путін)може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ні. Я не впевнений, що він це зробить. Я не впевнений... Я ділюся з вами тим, що думаю, але я не Путін, дякувати Богу", — наголосив президент.

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Водночас знати про наміри "не завжди адекватного" Путіна Зеленський не може.

"Бо він не завжди адекватний, бо жодна адекватна людина не може просто отак прийти в Україну і робити те, що він зробив. Я думаю, що він любить своє життя і те, як він керує життям інших. Саме тому, я думаю, що він має боятися використовувати ядерну зброю", — додав глава держави.

Що таке Fox News?

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Журналісти висвітлюють і події в ході війни в Україні.

Відомо про те, що російські окупанти розстріляли автомобіль працівників каналу у березні 2022 року в селі Горенці поблизу Києва. Тоді загинув оператор Fox News П'єр Закревські, який перебував в Україні разом з пораненим Бенджаміном Холлом. Разом з оператором було вбито українську журналістку Олександру Кувшинову.

Ядерні погрози РФ - останні новини

25 вересня диктатор Росії Володимир Путін анонсував зміни до ядерної доктрини. Тепер Кремлем пропонується потенційна ядерна атака на неядерні держави, яких нібито підтримують ядерні країни. Також Москва уможливила "ядерну атаку" у відповідь на агресію проти Білорусі.

В Україні такий крок РФ назвали "інструментом залякування, оскільки у нього (Путіна) не залишилося інших засобів впливу".

Експерти теж сумніваються, що Росія здатна застосувати ядерну зброю. Олег Жданов припустив, що, якщо країна-агресорка і спробує завдати удару, по ній завдадуть удару на випередження.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бавер у коментарі ЗМІ зазначив, що пов'язує це з тим фактом, що Росія не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей у війні проти України.

Путін може використати ядерну зброю у будь-який час: Зеленський дав оцінку погрозам РФ
Країни, які володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

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