Зеленський відповів на вимогу Джонсона щодо звільнення посла України у США

Дональд Трамп не порушував цього питання під час зустрічі з ним, наголосив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський прокоментував заяву Майка Джонсона / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот

Питання звільнення українського посла у США Оксани Маркарової можна обговорювати тільки зі спікером українського парламенту, заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на критику українського дипломата з боку спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона.

"Я - президент України, і я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером своєї країни. Це в Конституції, я не можу говорити про це зі спікером Джонсоном, з усією повагою", - заявив президент в ефірі Fox News.

Глава держави звернув увагу на те, що кандидат у президенти США Дональд Трамп не порушував це питання під час зустрічі з ним і не торкався теми поїздки українського президента до Пенсильванії на оборонний завод.

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Зеленський пояснив, що відвідав Пенсильванію і Юту, і ці візити не стосувалися виборів у США і додав, що не хоче, щоб Україну втягували у виборчий процес у США.

Скандальна заява Майка Джонсона

Раніше Джонсон поскаржився Володимиру Зеленському на посла України в США Оксану Маркарову і зажадав її звільнення через нібито втручання у вибори.

Причиною тому був візит Зеленського на завод у Пенсільванії, який організувала Маркарова. Джонсону не сподобалося, що президента України супроводжували представники Демократичної партії США.

Хто такий Майк Джонсон Республіканець й затятий "трампіст" Майк Джонсон 25 жовтня 2023 року став новим спікером Палати представників Конгресу США. За Джонсона з Луїзіани проголосували усі 220 республіканців. Як зазначали ЗМІ, цей конгресмен голосував проти майже усіх ініціатив Конгресу з підтримки України. Втім, у процесі обрання на посаду спікера Джонсон сказав, що відкритий до переговорів щодо запиту президента Джо Байдена. Наразі Джонсон відмовляється виносити на голосування законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню через "міграційну" суперечку з Білим домом.

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський провів зустріч із кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Трамп охарактеризував цю зустріч як "добрий знак" і наголосив на своїй готовності співпрацювати з демократами для завершення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп несподівано почав розхвалювати Зеленського і заявив, що має добрі стосунки з ним. Водночас він згадав, що має "дуже хороші стосунки" і з лідером Росії Володимиром Путіним.

Як повідомлялося раніше, після зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що для завершення війни необхідно укласти справедливу угоду в належний час. На запитання про те, якою має бути така угода, він відповів, що поки що зарано про це говорити, але він і Зеленський мають свої ідеї.

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