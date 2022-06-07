У ЗСУ є шанси вийти на кордон з РФ, але все залежатиме від питання відходу Путіна - Жданов

Активна фаза війни може завершитися, але не виключений перехід до менш інтенсивних боїв уздовж кордону - Жданов / Колаж Генштаб, Главред

Армія України має шанс вийти на кордон з Росією. Існує ймовірність завершення активної фази війни, проте менш інтенсивні дії можуть йти надалі вздовж кордону. Наприкінці осені планується з'їзд партії Єдина Росія. Якщо будуть ухвалені рішення, пов'язані з відходом президента Володимира Путіна, вирішальну роль у запуску нових перемовин Києва та Москви можуть відіграти США. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У інтерв'ю ТСН він розповів про те, що в українських військ є шанс вийти на українсько-російський кордон. Однак незважаючи на можливе завершення активної фази війни, менш інтенсивні бойові дії можуть продовжитися і вздовж кордонів. Фактично вихід на лінію кордону з РФ не означає повноцінного завершення війни.

читайте такожПутін починає говорити про транзит влади, щоб завершити справу всього свого життя - Жданов"У нас є шанс вийти на кордон, але перманентний конфлікт – активна фаза, може завершитися, але менш інтенсивні дії можуть йти і вздовж кордону. Ми ж пам'ятаємо 2014 рік, Inform Napalm зафіксував 250 обстрілів РФ наших територій з території Росії. Тому вихід на кордон з Росією ще не гарантує завершення війни. Активної фази - так, повного закінчення - ні", - вважає Олег Жданов.

За його словами, ситуація може змінитися наприкінці осені - очікується з'їзд партії Єдина Росія, на якому планують обговорювати зміни щодо кадрових та інфраструктурних питань. Якщо з'їзд призведе до зміни влади в Кремлі і приходу нового глава держави з іншим політичним курсом, США можуть зіграти вирішальну роль у війні РФ проти України і посприяти перемовинам сторін.

"Якщо це призведе до транзиту влади і новий глава буде, з новим політичним курсом, то Сполучені Штати можуть зіграти ключову роль – сказати: "Досить воювати, давайте сідати за стіл перемовин, тоді ми можемо отримати відстань", - підкреслив Олег Жданов.

Війна Росії проти України

Сили оборони України ведуть контрнаступальні дії у Херсонській області. Українські війська на початку червня досягли успіху на північному напрямку. Їм вдалося звільнити з-під російської окупації понад 20 населених пунктів. ЗСУ продовжують просування і йдуть на схід регіону.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Україну очікує дуже складний період на фронті. Війська РФ накопичили сили і перейшли в наступ на трьох ділянках.

Ізюмсько-слов'янському угрупованню вдається просунутися в напрямку Святогірська і траси на Барвінкове. У напрямку Слов'янська дуже висока концентрація російських сил, за тиждень може відбутися облога міста. До Сєвєродонецьку привезли безліч одиниць артилерії, українським військам доводиться маневрувати. Росіяни зняли війська з Бахмутівського напрямку і намагаються перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ.

Спікер Банкової Олексій Арестович сказав, що США та Великобританія надають Україні недостатню кількість одиниць реактивних систем залпового вогню. Якщо ЗСУ отримають потрібну кількість РСЗВ, російські війська вдасться зупинити. Дефіцит зброї призводить до збільшення втрат у лавах української армії.

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