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Жданов назвав умову, за якої Лукашенко піде війною на Україну: "петлятиме до останнього"

4 червня 2022, 11:35

Військових експерт розповів, що проти України армія Білорусі може виставити 25 тисяч осіб.

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Жданов назвав умову, за якої Лукашенко піде війною на Україну / скріншот

Білорусь може вступити в пряму війну з Україною якщо президент РФ "дотисне" Олександра Лукашенка.

Як розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов у колонці для НВ, на Волинському напрямку армія Білорусі може виставити 25 тисяч осіб.

"Ми спостерігаємо за білоруською армією в тому плані, що є розуміння: Путін може дотиснути Лукашенка, і той віддасть наказ на наступ білоруської армії на Україну. Не виключаємо такої можливості. Тому ведемо спостереження за ділянкою кордону і тримаємо там необхідну кількість військ для захисту нашої території", - зазначив експерт.

За словами Жданова, Україна має дані, звідки можуть прийти ворожі війська.

"Ми цілком розуміємо, звідки потенційно може йти армія Білорусі. Особливості місцевості такі, що там не розвернешся і не підеш широким фронтом. Там болота і ліси, і це сильно звужує можливості наступаючої сторони. До речі, це може бути ще одним стримуючим фактором для білоруської армії — вони будуть обмежені в маневрі, і ми можемо повторити те ж, що робили з російською армією в перший тиждень війни в Чернігівській і Сумській області. Тоді ми кришили їх у похідних колонах, коли вони входили на територію України. Особливості місцевості можуть створити такі ж умови і зіграти такий же злий жарт з білоруською армією", - заявив експерт.

Жданов підкреслив, що Лукашенко введе війська в Україну, якщо Путіну вдасться залякати його.

читайте такожЧи піде Росія на Київ: експерт розповів, що задумали Путін і Лукашенко"На кону - перебування Лукашенка при владі. Якщо Путін знайде спосіб залякати його тим, що буквально назавтра він його відсторонить від влади, якщо той не піде війною на Україну, то за таких умов Лукашенко може віддати наказ. В інших випадках Лукашенко петлятиме до останнього, бо розуміє: якщо навіть віддасть наказ на наступ — це може спричинити також соціальний вибух всередині самої країни. І попри те, що армія зараз не зовсім користується підтримкою населення, але вона і населення можуть об'єднатися. Тому що соціологія показує, що і населення, і армія в більшості своїй проти участі Білорусі у війні в Україні", - заявив військовий експерт.

Раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів про контрнаступ українських військових на півдні України. За його словами, Збройним силам України важливо перейти річку Інгулець у Херсонській області. Це дозволить надалі накопичувати там війська і розвивати наступ на Нову Каховку.

Також Олег Жданов розповідав, що в Росії вже почався прихований бунт проти війни в Україні, який може перерости у відкритий. Навіть незважаючи на потужну агітацію, яку проводять всередині країни-агресора, чоловіки відмовляються підписувати контракти на військову службу.

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Олександр Лукашенко Володимир Путін Олег Жданов
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