"У війни немає свят": Росія може готувати обстріл на Новий рік - Данілов

Олексій Данілов додав, що зараз складний період для України, та потрібро бути готовим до атак.

Олексій Данілов / Вікіпедія, Facebook Максим Козицький, УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українці повинні бути готові до будь-якої дії російських військових і будь-яких провокацій країни агресора.

В інтерв'ю виданню Українська правда він зазначив, що таке може статися і в період новорічних свят.

Журналіст запитав, чи готуються окупанти тероризувати Україну на свята.

"Я ж не мольфар, щоб говорити, що буде там синє або біле, або червоне. У війни немає вихідних, немає якихось свят, немає речей, на які ми можемо не звертати уваги. Повинні бути готові до всього", - сказав Секретар РНБО.

Данілов додав, що зараз складний період для України.

Скільки ракет залишилося у РФ

За словами Данілова, у Росії залишилося ракет максимум на 3-4 масованих атаки по Україні.

"Але тоді вони повністю залишаться без ракет, що неприпустимо, адже у них можуть з'явитися зовсім інші виклики і вони повинні хоч якийсь запас залишити", - заявив він.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об'єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.

Вже 19 грудня вночі росіяни атакували Київську область дронами. Спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що в результаті ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.

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