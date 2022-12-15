Данілов порівняв Путіна зі щуром і розповів про новий страх російського диктатора

Російський диктатор Володимир Путін дуже сильно боїться "бавовни", а тому скасував свою велику щорічну прескоференцію. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
"Він лякається, що в той момент, коли він проводитиме пресконференцію, десь щось спалахне, якась "бавовна" або щось бабахне. Уявляєте, як він буде виглядати, якщо це відбудеться під час так званого його спілкування з народом", - пояснив Данілов.
Як зазначив секретар РНБО, Путін опиниться в поганому світлі, якщо під час його виступу станеться такий казус як "бавовна".
"Уявляєте, як він буде виглядати, якщо це відбудеться під час так званого його спілкування з народом", - зауважив Данілов.
За його словами, Путін зараз перебуває у стані переляканої людини. І такий стан диктатора дуже небезпечний. "Він як щур, якого загнали в кут. Він буде чинити опір", - сказав секретар РНБО.
Путін скасував свою щорічну пресконференцію
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вперше з 2012 року скасував свою щорічну пресконференцію. Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков. Проведення традиційного великого новорічного прийому в Кремлі цього року також не планується.
У розвідці Великої Британії пояснили, що такий крок може вказувати на те, що Путін боїться відповідати на запитання, пов’язані з війною Росії проти України. Розвідники кажуть, що у Кремлі зростає занепокоєння через те, що в Росії поширюються антивоєнні настрої.
Як зазначив журналіст і блогер Юрій Богданов, Путін справедливо боїться трьох речей: того, що будь-який вияв публічності на тему невдач нівелює політичний капітал диктатора; зростання невдоволення особисто до нього; формування запиту на зміну влади.
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