Окопи ворогу не допоможуть: ЗСУ звільнять Крим від окупантів - Данілов

Україна поверне Крим навіть якщо за півострів потрібно буде воювати. Всі незаконно захоплені будівлі росіянами також будуть звільнені.

Крим буде звільнений, російські окопи не завадять / Колаж фото УНІАН

Російські військові риють окопи в анексованому Криму, однак вони їм не допоможуть, коли українська армія піде у потужний контрнаступ в напрямку півострова. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов, повідомляє Крим.Реалії.

Данілов переконаний, що ЗСУ зможуть вибити ворога з Криму та повернути його під контроль України.

"Вони (окопи - Главред) їм точно не допоможуть. Крим буде повернутий і повернутий обов'язково - у той спосіб, яким вирішить наше військово-політичне керівництво. Якщо потрібно буде за Крим воювати, ми за Крим воюватимемо, і ні в кого питати не будемо. Це наша земля, і вона має бути повернена додому", - сказав Данілов.

Він додав, що росіяни, які нині перебувають у Криму, зможуть "легко поїхати" звідти. Данілов зазначив, що всі вкрадені в українців будівлі будуть звільнені.

"Це наша земля. Вони мають жити за нашими законами. Якщо вони зайняли приміщення, де жили наші громадяни, то як це, що вони не повинні його звільнити? Вкрадене ніколи не приносить щастя. Не треба красти", - додав секретар РНБО.

Повернення Криму до складу України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше заявив, що армії для того, щоб дістатися до адмінкордонів з окупованим Кримом, потрібно просунутися на 84 кілометри до Мелітополя. Звільнення міста, за словами головкому, дозволить ЗСУ отримати повний вогневий контроль над сухопутним коридором і Кримським перешийком.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що окупанти РФ побоюються висадки українського десанту в окупованому Криму і вже зміцнюють берегові лінії. Загарбники встановлюють мінні загородження, риють окопи і траншеї. Також вони ставлять "зуби дракона" в надії зупинити просування української бронетехніки.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що владі Путіна в Росії нічого не загрожуватиме навіть у разі втрати контролю Москвою над окупованим Кримом. На його думку, пропаганда подасть це як "перемогу над НАТО і Україною" і збереженням кордонів країни-агресора.

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