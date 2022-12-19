Стовпи диму огорнули Київ: названо масштабні наслідки нічної атаки Росії на столицю

Влада повідомляє про потрапляння дронів у критичні об'єкти столиці.

Атака дронів на Київ / ДСНС

Вночі, під час повітряної тривоги в небі над Києвом було зафіксовано 23 ворожих дрона.

Як повідомляють в КМВА, українські захисники знищити 18 безпілотників.

"Обійшлося без постраждалих. Однак уламками пошкодило проїжджу частину в Солом'янському районі, а також вікна багатоповерхівки в Шевченківському районі", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Також є потрапляння в об'єкт критичної інфраструктури.

Аварійні служби вже усувають наслідки.

Наслідки атаки російських дронів на Київ / ДСНС

В Офісі генпрокурора повідомили, що в результаті атаки дронами-камікадзе в понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей.

"За попередніми даними через ворожі атаки постраждали дві людини. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Атака Росії на Київ 19 грудня

19 грудня вночі росіяни атакували Київську область дронами. Спрацювала система протиповітряної оборони.

Пізніше стало відомо, що в результаті ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Як писав Главред, раніше в ЗСУ спрогнозували, чи слід очікувати від РФ ракетних обстрілів на Новий рік.

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