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"Бійтеся власних бажань": Данілов пригрозив Росії

14 грудня 2022, 22:29
Данілов пояснив, як значно заощадити на генераторах, які останнім часом партнери передають Україні.
Данилов, ВСУ
Данилов, ВСУ / Колаж 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна отримає далекобійні ракети і пригрозив Росії.

"Бійтеся власних бажань - вони можуть здійснитися. Хочете, щоб Україна отримала ракети? Вони будуть у нас, і траєкторія їх польоту в гості до держдумівського хлопу Олегу йому не сподобається", - написав в Twitter Олексій Данілов.

Напередодні Данілов заявив, що найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України є передача Збройним силам ракет дальністю 800 кілометрів.

Данілов пояснив, як значно заощадити на генераторах, які останнім часом партнери передають Україні.

"Найкраще і найбільш ефективне рішення енергетичної проблеми для України - ракети дальністю 800 кілометрів", - заявив Секретар РНБО.

Війна Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що керівник держави-агресора РФ Володимир Путін намагається використовувати зиму як зброю проти України.

Окупанти завдають ударів по енергетичній інфраструктурі. Однак Путін не зможе зупинити Україну.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що армія України має цінні успіхи на напрямку Сватове-Кремінна. Українські війська поступово звільняють свої території. На думку Гайдая, на звільнення Луганщини піде час, так як окупанти зміцнилися в регіоні.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк сказала, що сили оборони України працюють над звільненням Кінбурнської коси. Військові проводять операцію в режимі тиші.

Читайте також:

війна в Україні ракета Олексій Данілов війна Росії та України
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