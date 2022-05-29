У Зеленського попередили: взимку РФ може влаштувати газовий шантаж Європи

Глава ОП заявив про необхідність мит і ембарго на російську нафту, а також санкцій проти банківської системи РФ.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначає, що країни Європи повинні зберігати єдність, тому що взимку може початися газовий шантаж з боку Російської Федерації.
"Не можна виключати, що Росія, крім продовольчої кризи, з настанням холодів почне газовий шантаж Європи. Враховуючи те, що зараз Кремль хоче обміняти розблокування українських портів на зняття санкцій, можна розуміти кінцеву мету Москви", - написав він у Telegram.
У той же час, на його переконання, саме зараз важливо продемонструвати силу і єдність західного світу.
"Економічна підтримка України, мита та ембарго на російську нафту, санкції проти банківської системи РФ, вторинні санкції, а також саме та зброя, яку просить наша держава - це сильна, загальна відповідь. Удари по Росії повинні бути швидкими, без коливань. Інакше Кремль спробує розколоти ЄС і продовжить власний шантаж", - додав керівник ОП.
Він зазначив, що Україна розуміє важливість сильної Європи.
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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що такі країни, як Німеччина, Австрія та Угорщина не готові відразу відмовитися від російських нафти і газу.
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