"Потрібно бити у відповідь": Зеленський відреагував на шантаж РФ

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Європа повинна бити по Росії у відповідь на чергові газові загрози, пов'язані з обмеженням поставок по газопроводу Північний потік.

"Сьогодні ми побачили чергові газові загрози Європі. Навіть, незважаючи на поступку по турбіні для "Північного потоку", Росія не збирається відновлювати поставки газу європейським країнам, як вона зобов'язана за контрактами. І це відверта газова війна, яку Росія веде проти об'єднаної Європи", - зазначив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

За його словами, Москві байдуже, як страждатимуть люди, - від голоду через блокаду портів, зимові холоди, бідність чи від окупації.

"Це просто різні форми терору. Для цього потрібно бити у відповідь. Не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції. Робити все, щоб обмежити Російські доходи не тільки від газу і нафти, але і взагалі від будь-якого залишається експорту. І максимально розривати торговельні зв'язки з Росією, тому що кожен такий зв'язок - це потенційний засіб тиску для Росії", - додав Зеленський.

Газовий шантаж Європи з боку Росії

Глава Кремля Володимир Путін 23 березня оголосив, що Росія, мовляв, зібралася отримувати оплату за газ від країн ЄС тільки в рублях. За його словами, Москва прийняла таке рішення через санкції з боку Заходу, в результаті яких Російській державі, мовляв, стало невигідно отримувати виплати в іноземній валюті.

Велика сімка різко відкинула вимогу РФ отримувати гроші за газ в рублях. Міністр економіки ФРН Роберт Хабек зауважив, що така вимога суперечить контрактам, згідно з якими європейці не зобов'язані платити Москві за паливо в рублях.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що Москва може перекрити поставки газу в Європу, якщо Захід відмовиться платити в рублях.

31 березня Путін підписав указ, що передбачає, мовляв, надходження грошей за поставки газу для "недружніх країн" в рублях. Німеччина і Франція різко виступили проти цього.

У підсумку Росія відступила від своїх вимог. Зміст документа щодо газових розрахунків із Заходом значно відрізнялося від тих заяв, які раніше звучали в Кремлі. Компанії Європи як і раніше будуть платити Москві за газ в євро.

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