В Україні зростуть тарифи на комунальні послуги: які терміни

Підвищення тарифів на комунальні послуги через кілька місяців не уникнути.

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"Комуналка" в Україні зросте / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

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До кінця 2025 року тарифи на комунальні послуги не зміняться

З 2026 року Україна буде поступово підвищувати тарифи на ЖКП

Національний банк України спрогнозував, якими до кінця 2025 року будуть тарифи на комунальні послуги, зокрема й електроенергію. Про це йдеться у "Інфляційному звіті" НБУ за липень 2025 року.

Чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води переглядати не будуть. Проте припускається, що вже у 2026 році через складну ситуацію в енергетиці тарифи будуть поступово підвищувати.

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Наразі залишається невідомим, коли точно та у яких діапазонах будуть корегувати тарифи, адже як і в значному підвищенні, так і у його відтермінуванні є свої позитивні та негативні сторони.

Попередньо, НБУ очікує все ж на поступове приведення окремих тарифів на послуги ЖКГ до ринково обґрунтованих рівнів.

Наскільки можуть підвищити тарифи на комунальні послуги

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомляв, що тарифи на комунальні послуги в Україні можуть зрости після закінчення повномасштабної війни.

Він зазначив, що в МВФ вже наголошують на необхідності підняття "комуналки" до ринкової вартості. А ці ринкові ціни будуть зростання далеко не на 50%.

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Комунальні тарифи в Україні - останні новини

Раніше стало відомо, що в Україні бізнес платитиме більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набули чинності в останній день липня 2025 року.

Напередодні також повідомлялося, що у серпні тарифи на газ і електроенергію для частини українців залишаться без змін. Однак бізнесу вартість комунальних послуг можуть підвищити.

Нагадаємо, Главред писав, що у липні 2025 року побутові споживачі в Україні сплачували квитанції за використання електроенергії по тарифу 4,32 гривні за кВт/год. Але Україна зобов'язана привести ціни на комунальні послуги до європейських.

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