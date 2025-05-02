У Криму зафіксовано пожежі: дрони масово атакували аеродроми, перекрито міст

Очевидці з Криму повідомили, що масштабна атака дронів почалася близько півночі.

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В Криму пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що відбулося в Криму:

Вибухи зафіксовано біля аеропорту Сімферополя та авіабаз у Севастополі (Кача, Бельбек), Саках, Новофедорівці та Джанкої

Місцеві жителі повідомляють про загоряння внаслідок атак, рух через Керченський міст тимчасово обмежено

У ніч на 2 травня тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. За повідомленням Telegram-каналу "Крымский ветер", над півостровом було чутно вибухи, в районах поблизу військових об’єктів діяла протиповітряна оборона, а в кількох місцях зафіксували пожежі.

Найінтенсивніші вибухи пролунали біля аеропорту Сімферополя, а також поблизу авіабаз у Севастополі: "Кача" та "Бельбек", у Саках, Новофедорівці та Джанкої.

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Очевидці підтверджують, що внаслідок атак БпЛА виникли загоряння. У Новофедорівці, поблизу аеродрому "Саки", зафіксували спроби російського винищувача перехопити дрони.

Крим масовано атакували ударні безпілотники / фото: тг-канал Главред

У Саках та селі Углове помічено пожежі, ймовірно спричинені діяльністю ППО.

Так званий"губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сили Чорноморського флоту разом із системами ППО відбивають масштабну повітряну атаку в районах Херсонеса, Севастопольської бухти, Качі та Балаклави. За його словами, над морем вже збито понад десяток безпілотників.

Також окупанти тимчасово обмежили рух через Керченський міст.

Вибухи в Криму - останні новини

Як повідомляв Главред,востаннє в тимчасово окупованому Криму гриміли вибухи у ніч на 25 квітня. Стало відомо, що ударні безпілотники "навідалися" на аеродроми РФ. Зокрема, дрони були помічені в Новофедорівці та Качі.

Партизани повідомили, що у місті Саки було зафіксоване влучання в будинок заступника голови Чечні - Мурада Саїдова. Зазначалося, що внаслідок падіння БпЛА є пошкодження самого будинку та автомобілів, які знаходилися поряд.

Окрім цього, в ГУР розповіли про головну мету окупантів в Криму. Ворог збільшує кількість військових та техніки на півострові.

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Атаки ЗСУ на Крим З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі. Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

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