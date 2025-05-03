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Врізав 7-бальний шторм: Україну атакувала дуже сильна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
3 травня 2025, 05:00
405
Це дуже сильна магнітна буря, яка може вплинути на ваше самопочуття.
магнітна буря
Україну атакувала 7-бальна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала нова і дуже сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Вона почалася 29 квітня і трималася на трьох балах. Наступного дня її потужність раптово зросла до 6-ти балів. Уже 2 травня буря стала 7-бальною.

відео дня

Очікується, що 3-5 травня включно магнітна буря протримається на рівні 4-х балів, після чого стане 5-бальною. Знову піде на спад буря 8 травня.

магнітна буря
Україну атакувала 7-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 6 спалахів класу С. Повідомляється, що 3 травня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 45%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 16 сонячних плям.

Врізав 7-бальний шторм: Україну атакувала дуже сильна магнітна буря
Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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