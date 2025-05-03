310 мільйонів на захист неба: США схвалили продаж Україні обладнання для F-16

Держдеп дозволив продаж на $310,5 млн, до пакета входить техніка, навчання та обслуговування літаків.

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США погодили ключову підтримку для F-16 / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Повітряні сили США

Читайте в матеріалі:

Що саме увійшло до пакета підтримки F-16

Як США планують навчати українських пілотів

Коли рішення стане остаточним і що для цього потрібно

Держдеп США схвалив продаж Україні пакета навчального, технічного та супутнього забезпечення для винищувачів F-16 на загальну суму $310,5 мільйона. Про це повідомляє Агентство з оборонного співробітництва та безпеки Пентагону (DSCA).

"Державний департамент США ухвалив рішення схвалити можливий продаж Україні за лінією іноземних військових продажів (FMS) пакета з навчання та забезпечення експлуатації винищувачів F-16, а також супутнього обладнання, на загальну суму близько 310,5 мільйона доларів", — йдеться в повідомленні. відео дня

Згідно з даними DSCA, пакет включає

модернізацію літаків

навчання персоналу

забезпечення технічного обслуговування

поставки запасних частин

ремонт та постачання наземного обладнання

підтримку програмного забезпечення

передачу технічної документації

Також передбачені інженерні, технічні та логістичні послуги з боку уряду США та підрядників.

F-16 / Інфографіка: Главред

"Пропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам, забезпечуючи ефективну підготовку її пілотів та підвищуючи її оперативну сумісність зі Сполученими Штатами шляхом комплексної підготовки з ВПС США", — зазначається в публікації.

Цей крок є частиною міжнародних зусиль зі створення програми F-16 для України та модернізації її Повітряних сил. Останнє слово тепер — за Конгресом США, який має остаточно схвалити продаж.

Літаки F-16 в Україні - останні новини

Як писав Главред, вдень 19 березня російські Telegram-канали поширили черговий фейк про нібито збиття українського винищувача F-16 у повітряному просторі над Сумщиною. Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що це - фейк.

Наприкінці березня президент Володимир Зеленський повідомив про прибуття нової партії винищувачів F-16. Президент спростував фейк про нібито збиття F-16 над Сумською областю.

Майже щодня українські пілоти винищувачів F-16 виконують кілька польотів на ураження противника за лінією бойового зіткнення, а також на території Російської Федерації та на тимчасово окупованій росіянами території України.

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Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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