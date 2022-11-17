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Росія бомбить газовидобуток України і Південмаш - Шмигаль

17 листопада 2022, 10:52

Глава уряду Денис Шмигаль розповів на Київському міжнародному економічному форумі про нові цілі російських ракет в Україні.

Денис Шмигаль, Південмаш
Денис Шмигаль заявив, що РФ бомбить Південмаш / Фото УНІАН, yuzhmash.com

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Росія завдає ударів по Південному машинобудівному заводу в Дніпрі.

Про це глава уряду сказав на Київському міжнародному економічному форумі в четвер, 17 листопада, передає Інтерфакс-Україна.

"Поки над Києвом пролітають ракети. Зараз бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства в Дніпрі, Південмаш", - сказав Шмигаль.

Довідка. Державне підприємство Південний машинобудівний завод імені Макарова" (Південмаш) — велике українське підприємство з виробництва ракетно-космічної техніки та іншої наукомісткої продукції, розташоване в Дніпрі.

Ракетний удар по Дніпру 17 листопада

У четвер, 17 листопада, російські війська обстріляли Дніпро. Зафіксовано кілька влучень у два інфраструктурні об'єкти, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Тим часом мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що в результаті обстрілу міста постраждали чотири людини, зокрема і 15-річний підліток.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. Всі знаходяться в лікарні в стані середньої тяжкості.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео вранішнього обстрілу Дніпра.

"Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань", - написав глава держави.

Росія бомбить газовидобуток України і Південмаш - Шмигаль

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