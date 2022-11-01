Медведєв накинувся на Україну з ядерною погрозою: Данілов поставив на місце друга Путіна

Олексій Данілов, Дмитро Медведєв / УНІАН

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю, коли Україна перемагатиме у війні, звільняючи свої території від російських загарбників.

На таку заяву відреагував Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов. Він написав "пам'ятку" для Медведєва, в якій підкреслив, що Україна переможе, а застосування ядерної зброї для Росії буде суїцидом.

Данілов порадив Медведєву роздрукувати "пам'ятку", повторювати вголос мінімум тричі на добу, а також до і після вживання міцного алкоголю.

"1. Росія остаточно і безповоротно програє.

2. Кремлівський режим сам, добровільно запустив процес розпаду недоімперії і фейк-Федерації.

3. Всі території, окуповані Московією, будуть повернуті, що стосується не тільки України, а й Грузії, Молдови, Японії та інших країн і народів. Білорусь буде вільною, в тому числі від російських окупантів, країною.

4. Загроза і застосування ядерної зброї РФ - це акт суїциду. Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу. Дітей і дружин на Марс не сховаєте, а їм навряд чи хочеться з палаців на Рубльовці, Сардинії та інших дубаїв – "прямо в рай".

5. Повна денуклеаризація - кінцева мета демонтажу РФ. Цей останній гнилий зуб повинен і буде вирваний з пащі розлюченої істоти. І тільки це гарантія безпеки для світу і України", - написав Данілов.

Що заявив Медведєв

Дмитро Медведєв 1 листопада поскаржився на позицію Заходу про те, що Росії не можна дати перемогти у війні.

Перемогу України і вихід ЗСУ на кордони станом на 1991 рік Медведєв вважає "загрозою існуванню" Росії і розпадом "нинішньої" РФ. Через це, за його словами, Росія може піти на застосування ядерної зброї.

Погроза Путіна застосувати ядерну зброю

Керівник країни-агресора Росії Володимир Путін останнім часом двічі вдавався до риторики, пов'язаної з погрозами застосування ядерної зброї. Зокрема, 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня, коли підписував папірці про анексію українських територій.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Однак такий сценарій виключати не можна.

"Ми не можемо зазирнути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зазначив глава держави.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов говорив, що якщо Путін зробить хоча б крок у напрямку застосування ядерної зброї, послідує моментальна реакція світу. Росію, за його словами, в такому випадку чекає миттєвий крах. Путіна вже попередили про наслідки.

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