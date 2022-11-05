Данілов розніс бредні Симоньян: Росія зануриться в морок, хаос і справжню громадянську війну

Україна здобуде перемогу у війні з РФ, яку чекає розпад і справжній хаос, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
Секретар РНБО Олексій Данілов жорстко відповів очільниці російського пропагандистського холдингу RT Маргариті Симоньян, яка раніше сказала, що, мовляв, коли-небудь між двома державами, мовляв, "налагодиться мир". За його словами, на Росію чекає реальна, а не вигадана Симоньян громадянська війна, яка призведе до хаосу і розпаду держави.
На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що реальні події, на його думку, будуть відрізнятися від вигадок пропагандистки Симоньян, яка вважає, що коли-небудь російські "чоловіки знову будуть згортати шиї, заглядаючи на чорнобрових Оксан" в Києві.
Як вважає Данілов, Україна здобуде перемогу у війні з Росією, водночас російська держава почне "розлітатися кривавими шматками".
"Наші чарівні Оксани плюватимуть на собачі могили ваших чоловіків, які будуть лежати зі згорнутими шиями або без них", - написав чиновник.
Також Олексій Данілов вважає, що після того як РФ програє війну, вона зануриться в "в морок, хаос і справжню, не вигадану Симоньян громадянську війну". В результаті Росія стиснеться "до природного стану в межах Московії".
Війна Росії проти України
Експерт Інституту вивчення війни Катерина Степаненко раніше заявила, що ЗСУ, ймовірно, звільнять правобережжя Херсонської області до кінця 2022 року. Згідно з оцінками, окупанти РФ залишають цю частину регіону. З Херсоном складніше - поки незрозумілі плани загарбників.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що після звільнення Херсона ЗСУ можуть перекинути свої війська на запорізький напрямок, Донбас і Крим. Все залежатиме від того, яку в підсумку тактику обере український Генштаб.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сказав, що Росія поставила своїй окупаційної армії завдання захопити Донбас.
За його словами, загарбники атакують позиції української армії в районі Бахмута та Авдіївки. Армія України тримає оборону і завдає ударів по ворогу у відповід.
Дивіться відео Главред - Гозман назвав сценарії майбутнього Росії
Інші новини:
- "Повинен зникнути як елемент пропаганди ворога": Данілов закликав прибрати російську мову з України
- "Нехай віддадуть свою землю Путіну": Данілов розніс адептів "угоди" з Росією на Заході
- Медведєв накинувся на Україну з ядерною загрозою: Данілов поставив на місце друга Путіна