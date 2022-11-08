'Треба діяти на упередження': Данілов запропонував нову стратегію боротьби з російськими ракетами

Данілов заявив, що Україні потрібна сучасна система ППО / Фото Reuters

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна має діяти на упередження і знищувати російські ракети ще до їх пуску.

Як зазначив секретар РНБО на своїй сторінці у Twitter, Україні потрібна сучасна система протиповітряної оборони та далекобійні ракети, які допоможуть застосувати нову стратегію в боротьбі з російськими обстрілами.

"Росія, переговори. Головна умова президента України – відновлення територіальної цілісності України. Гарантія виконання – сучасна ППО, авіація, танки й далекобійні ракети. Стратегія – дії на упередження. Російські ракети мають буті знищені до моменту пуску в повітрі, на землі та морі", - написав Данілов.

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Військова допомога Україні

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки виділяють Україні черговий транш допомоги у сфері безпеки на суму $ 275 млн. У новий транш допомоги входять кошти: для придбання додаткових боєприпасів для ракетних систем HIMARS; 5 тис. високоточних 155-мм артилерійських снарядів; понад 1,3 тис. протитанкових систем; 125 армійських позашляховиків; чотири супутникові антени.

Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Україні військову допомогу на суму понад $18,5 млрд.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що українські захисники отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Також Україна вже отримала від Німеччини першу обіцяну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Тим часом ЗМІ повідомили, що на військовій авіації України була встановлена ізраїльська система Smartshooter, яка допоможе перехопити іранські дрони-камікадзе. Вона управляється за допомогою штучного інтелекту і системи передових радарів. Smartshooter запрацювала на легких літаках і безпілотниках.

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