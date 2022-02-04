Макрон приїде до Києва на зустріч із Зеленським, за день до цього - поговорить з Путіним

Еммануель Макрон 8 лютого зустрінеться з Володимиром Зеленським / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон 8 лютого відвідає Україну і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

За день до візиту до Києва - 7 лютого - Макрон відвідає Росію та проведе переговори з президентом Путіним, повідомляє Agence France-Presse з посиланням на Єлисейський палац.

"Макрон прямує до Росії в понеділок і в Україну у вівторок", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Главред, 3 лютого президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон провели другу телефонну розмову за тиждень. Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, президенти обговорювали активізацію нормандського формату.

Раніше - 28 січня - відбулася телефонна розмова президента Франції Еммануеля Макрона і господаря Кремля Володимира Путіна. За підсумками переговорів Кремль випустив заяву, а в Єлисейському палаці деталей не повідомили.

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Москва повідомила, що Путін і Макрон обговорили питання безпеки. Як стверджують у Кремлі, Путін заявив про ігнорування США і НАТО вимог Росії щодо "гарантій безпеки". Йдеться про нерозширення Альянсу, відмову України від вступу у військово-політичний блок Заходу і повернення інфраструктури організації на позиції 1997 року.

Зазначимо, серія візитів іноземних лідерів в Україну продовжиться. Зокрема, 14 лютого Україну з офіційним візитом відвідає канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише DW з посиланням на Відомство друку та інформації уряду Німеччини.

Видання Sueddeutsche Zeiatung також повідомило, що Шольц планує візит до Києва 14 лютого, а наступного дня, 15 лютого, поїде до Москви.

Напередодні Шольц заявив, що зустрінеться для переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. Водночас, про переговори в Києві Шольц не повідомив.

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