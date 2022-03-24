У Путіна є запас міцності й часу, він продовжуватиме знищувати міста - радник глави МВС

Путін гратиме на тактику продовження знищення міст / Reuters

Президент Росії Володимир Путін не зміг здійснити свої плани в Україні та ухвалив рішення, що може довго чекати. Причому попри збитки, запас міцності у глави Кремля досить великий.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"У нього (Путіна, – ред.) є запас міцності й часу", - підкреслив Денисенко.

За тиждень фонд національного добробуту Росії "схудне" на 20 мільярдів доларів. Однак там залишаються ще 140 мільярдів доларів.

Також, за словами радника глави МВС, російське суспільство в цілому розкололося на кілька "таборів":

30% - проти війни;

30% - за будь-яких обставин підтримуватимуть війну і Путіна;

30% - не знають, яку зараз сторону їм вибрати.

"Це дає Путіну певний час. Він гратиме на тактику продовження знищення міст", - вважає Денисенко.

Як повідомляв Главред, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович назвав терміни перемоги України над російським окупантами.

"Кінець квітня-початок травня. Я думаю, що це буде така проміжна перемога, коли ми зрозуміємо, що ми їх б'ємо, і вони ламаються", - сказав Арестович.

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