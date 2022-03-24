Окупанти "не знають межі зла": Зеленський закликав світ підтримати Україну в її опорі РФ

Зеленський розповів про терор російських загарбників проти мирних громадян / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор нічого не знає про народ України і про те, що таке свобода. Російські окупанти думали, що зможуть знищити Україну ще в перші дні вторгнення, але вони помилилися.

Про це глава держави сказав у відеозверненні з нагоди місяця опору України російським окупантам.

"24 березня - місяць героїчного опору Української держави, українського народу безжальному вторгненню Російської Федерації. Вже місяць нашого захисту від спроби нас знищити. Стерти з лиця землі. Первісний задум російських військ розвалився ще в перші дні вторгнення - вони думали, що українці злякаються, вважали, що ми, українці, не будемо боротися. Вони помилилися", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що окупанти нічого не знають про українців і "взагалі про свободу".

"Але їх багато! Окупантів все ще дуже багато. Росія отримує живу силу звідусіль, техніку, авіабомби, ракети. Шукає найманців по світу. Будь-яких покидьків, які здатні стріляти в мирних людей", - сказав президент.

Зеленський висловився також про звірства російських окупантів в Україні.

"Російські війська руйнують наші міста. Вбивають без розбору цивільних людей. Ґвалтують жінок. Викрадають дітей. Розстрілюють біженців. Захоплюють гуманітарні колони. Займаються мародерством. Спалюють музеї, підривають школи, лікарні тощо. Для них мішень - університети, житлові квартали... що завгодно! Російські війська не знають межі зла", - зазначив Зеленський.

Президент також звернувся англійською до громадян країн Заходу:

"Війна Росії – це не лише війна проти України. Все набагато ширше. Росія почала війну проти свободи як такої. На українській землі для Росії лише початок. Росія намагається перемогти свободу всіх людей в Європі. Всіх людей у світі. Намагається показати, що лише груба і жорстока сила має значення. Намагається показати, що люди не мають значення, як все те, що робить нас людьми. І саме тому ми всі повинні зупинити Росію".

Президент закликав людей у всьому світі виходити на мітинги на підтримку України.

"Тому я прошу вас виступити проти війни! Показуйте вашу позицію! Виходьте з ваших офісів, з ваших будинків, з ваших шкіл та університетів. Виходьте заради миру з українською символікою. Щоби підтримати Україну. Щоби підтримати свободу. Щоби підтримати життя. На ваші площі. На ваші вулиці. Щоби вас побачили. Щоби вас почули. Скажіть, що люди мають значення. Свобода має значення. Світ має значення. Україна має значення. З 24 березня. У центрах ваших міст. Всі разом, хто хоче зупинити війну", - закликав Зеленський.

Як повідомляв Главред, завдяки діям української армії президент Володимир Путін може повністю вивести війська з України, включаючи Донбас і Крим. Таку думку озвучив директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа.

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