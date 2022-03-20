Отруєння, хвороба, нещасний випадок: у РФ хочуть прибрати Путіна, знайшли наступника - розвідка

Володимир Путін може бути відсторонений від влади / Фото Reuters

У середовищі російської бізнес-політичної еліти формується група впливових осіб, які налаштовані проти нинішнього господаря Кремля Володимира Путіна. Їхня мета - якнайшвидше відсторонення президента РФ від влади і відновлення економічних зв'язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Певна частина російської політичної еліти РФ розглядає в якості наступника Путіна - директора ФСБ Олександра Бортнікова. Примітно, що саме Бортніков останнім часом потрапив в опалу з боку російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ - фатальні прорахунки у війні проти України", - йдеться в повідомленні.

В українській розвідці додали, що саме Бортніков та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення і здатність української армії протистояти ЗС РФ.

Зазначається також, що Бортніков та інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення Путіна від влади.

"Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороба або інша "випадковість". Не виключено, що саме з цими процесами пов'язаний недавній "злив" розташування чеченських підрозділів на півночі Києва", - йдеться у повідомленні.

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"Імовірно, так керівництво ФСБ намагається послабити вплив Кадирова. Також це може бути спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ", - резюмували у відомстві.

Як повідомляв Главред, російський опозиційний політик Ілля Пономарьов вважає, що нинішній 2022 рік може стати останнім роком життя російського диктатора Володимира Путіна. Для господаря Кремля пережити цей рік - не дуже імовірно. Путіна можуть вбити українські чи західні військові, хтось із його оточення чи самі росіяни.

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