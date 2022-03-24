У Білому домі розробляють сценарії на випадок застосування Росією ядерної зброї - NYT

"Команда тигрів" зустрічається тричі на тиждень на секретних засіданнях у Білому домі / Фото Reuters

У США секретна група експертів з національної безпеки під назвою "Команда тигрів" опрацьовує можливі сценарії реагування на випадок того, якщо президент країни-агресора Володимир Путін застосує ядерну зброю і нападе не лише на Україну, а й на інші країни. "Команда тигрів" зустрічається тричі на тиждень на секретних засіданнях.

Про це пише видання New York Times з посиланням на три джерела в Білому домі.

"Одне з основних питань, над яким працює "Команда тигрів" - це поріг, який може спонукати Альянс застосувати військову силу в Україні. Байден ясно дав зрозуміти, що він вкрай не хоче цього робити, побоюючись, що пряма конфронтація з Росією може вивести конфлікт з-під контролю і привести до Третьої світової війни", - йдеться у статті.

Крім того, експерти з національної безпеки обговорюють план дій, якщо президент РФ задіє хімічну, біологічну або ядерну зброю. Також розглядається сценарій того, що російські війська можуть атакувати конвої, які доставляють Україні зброю з країн-членів НАТО.

Всі перераховані вище питання будуть обговорюватися на першому з початку війни в Україні засіданні НАТО. Воно відбудеться в Брюсселі 24 березня і проходитиме "за зачиненими дверима".

23 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше заявив, що навіть якщо росіяни застосують зброю масового знищення лише на території України, це може мати "жахливі наслідки" для людей в країнах НАТО.

"Одне з розглянутих питань полягає в тому, чи буде це розглядатися як "напад" на НАТО відповідно до її статуту, який може вимагати спільних військових дій", – йдеться в статті.

Одне з джерел видання зазначило, що будь-яке використання Росією "малої" тактичної ядерної бомби, навіть не спрямованої проти члена НАТО, означатиме, що "всі обмежувачі знято" на те, що США і НАТО не втручатимуться у війну.

Журналісти New York Times зазначають, що ще місяць тому сценарій застосування ядерної зброї Росією здавався теоретичними, але сьогодні в Білому домі та штаб-квартирі НАТО в Брюсселі визнають, що Росія може застосувати найпотужнішу зброю, щоби "вибратися з військового глухого кута".

"Безпосереднє занепокоєння викликає те, що Путін може зробити далі, рухомий бажанням врятувати невдалу військову операцію або відновити свою репутацію сили, якої слід побоюватися", – йдеться в статті.

Джерела видання вважають, що шанси того, що Путін може застосувати ядерну зброю невеликі, проте постійне нагадування Росією про те, що вона застосує її у відповідь на все, що вважатиме загрозою безпеці, привело Вашингтон в стан підвищеної готовності.

Тим часом у Росії вже відкрито говорять про можливе використання ядерної зброї.

"Якщо Росію спровокує НАТО, якщо Росія піддається нападу з боку НАТО, чому б і ні? Ми - ядерна держава... Не можна погрожувати Росії й намагатися втручатися. Коли маєш справу з ядерною державою, звичайно, потрібно прораховувати всі можливі наслідки своєї поведінки", - сказав представник Росії в ООН Дмитро Полянський, передає передає Sky News.

Як повідомляв Главред, згідно з даними американської розвідки, Путін буде погрожувати застосуванням ядерної зброї проти Заходу, якщо Україна продовжить чинити опір російському вторгненню.

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