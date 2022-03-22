Коли закінчиться війна і Україна відсвяткує перемогу: Арестович озвучив терміни

Арестович / Офіс президента

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович назвав терміни перемоги України над російським окупантами.

"Кінець квітня - початок травня. Я думаю, що це буде така проміжна перемога, коли ми зрозуміємо, що ми їх б'ємо, і вони ламаються", - сказав Арестович в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами Арестовича, можливо, це не означатиме припинення бойових дій, але всім буде зрозуміло, що це кінець їхнім військовим потугам.

Також Арестович розповів, яка ймовірність участі білоруської армії у війні Росії проти України.

"15-20% (ймовірність того, що Олександр Лукашенко прийме рішення про участь у цій війні). За нашими даними і за даними білоруської сторони, яку ми знаємо від опозиції, наприклад, більше 60% білоруських військовослужбовців не бажають жодним чином брати участь у конфлікті з Україною. Звичайно, якщо їм накажуть, вони люди військові, вони перейдуть кордон, частина навіть буде воювати. Але мені здається, ця частина, яка буде воювати, навіть отримати військовий досвід не встигне", - сказав Арестович.

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Плани Білорусі щодо військового вторгнення в Україну

У Генштабі Збройних сил 20 березня розповіли про те, що військове командування виявило ознаки підготовки армії Білорусі до вторгнення в Україну. За даними українських військових, більшість білорусів проти війни з українцями, тому якщо Лукашенко піде на такий сценарій, він допустить фатальну помилку.

Радник глави МВС Вадим Денисенко вважає, що сценарію військового вторгнення Білорусі в Україну виключати не можна. На його думку, Путін наполягає на війні Лукашенка з Україною, проте самопроголошений президент Республіки воювати поки не готовий.

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