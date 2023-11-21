У Повітряних силах розповіли про новітні комплекси, які будуть в основі ППО України

Повітряні сили, зараз мають більше оновлених західних систем, які поступово на певних напрямках витісняють радянську техніку.

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Ігнат розповів про посилення ППО / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що незабаром основу української системи ППО складатимуть американський ЗРК Patriot, розроблений європейським консорціумом Eurosam ЗРК далекої дії SAMP/T, німецький комплекс IRIS-T та норвезький ЗРК середньої дальності NASAMS, які поступово замінять радянську техніку.

"Основні чотири комплекси, які, мабуть, стануть основою нашого ППО у подальшому - це Patriot, SAMP/T, IRIS-T та NASAMS. Самі ці системи складатимуть щит від Повітряних сил, а надалі вже ешелонована ППО буде розподілятися по родах та видах інших Сил оборони. Будемо посилюватися. Зараз це посилення проходить шляхом введення додаткових мобільних вогневих груп", - сказав Ігнат на брифінгу.

За словами речника, Повітряні сили, зараз мають більше оновлених західних систем, які поступово на певних напрямках витісняють радянську техніку.

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"Ми не можемо нескінченно використовувати радянську техніку, все, що у нас було, ми використовуємо, але і боєкомплекти, і справність техніки виснажується. Її стане все менше", - пояснив він.

Юрій Ігнат також підкреслив, що західні союзники допомагають поповнювати комплекти зенітних керованих ракет С-300 і "Бук" і надають комплекти запасних частин. Але їхні запаси не вічні, тому все більше вони передають системи західного зразка: від малого ППО, ППО сухопутних військ та інших родів та Сил оборони, аж до зенітних ракетних систем, які є на озброєнні у Повітряних силах.

Нагадаємо, що ФРН передасть Україні ще дві системи IRIS-Т. Німеччина вносить значний внесок для зміцнення захисту українських енергосистем, зазначив Мартін Єгер.

Ігнат розповів про захист українського неба. Надання засобів протиповітряної оборони в оренду не є поширеною практикою у світі. Втім, були випадки, коли Україна користувалась цією можливістю.

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