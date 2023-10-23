'Окупанти збивають власну авіацію': у Повітряних силах пояснили традиції росіян

Росія збиває свої власні військові літаки та вертольоти, а це може пояснюватись так званим "дружнім вогнем".

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Ігнат пояснив, чому окупанти збивають власну авіацію / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти час від часу збивають свої власні військові літаки та вертольоти, що може пояснюватись так званим "дружнім вогнем".

Зауважимо, 22 жовтня російські пабліки повідомили, що російські війська збили власний вертоліт Мі-8МТВ-5. Екіпаж загинув. Загарбники повідомляли про "дружній вогонь", який став традицією. Ігнат повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини", що російські військові збивають власну авіацію внаслідок "дружнього вогню".

"Є такий вислів – friendly fire ("дружній вогонь"). Не виключено, що літальні апарати росіян можуть потрапляти під "дружній вогонь" через нескоординованість дій", - пояснив речник Повітряних сил. відео дня

Він зауважив, що це вже не перший випадок "дружнього вогню". Ігнат вказав, що "зрештою у багатьох війнах таке трапляється".

"Те, що окупанти скиглять, то це ми теж бачимо, фіксуємо. Це ще одне підтвердження. Як кажуть у нас у Повітряних силах – це об'єктивний контроль, що ворог підтвердив втрату літака/гелікоптера від власної зброї. Це для нас чудова інформація", - розповів Ігнат.

Нагадаємо, що російська ППО ймовірно збила свій же літак Су-35 під Токмаком. Для окупантів втрата такого літака є непересічною подією. У британській розвідці кажуть, що це може бути 5-й літак такого типу.

Російська ППО збила ще один власний літак в околицях Маріуполя. Цього разу від "дружнього вогню" запалав військовий борт поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Відомо, що пілот цього разу начебто вижив.

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