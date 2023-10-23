УкрРус
  1. Головна
  3. Україна

"Окупанти збивають власну авіацію": у Повітряних силах пояснили традиції росіян

Юлія Куришко
23 жовтня 2023, 12:01
Росія збиває свої власні військові літаки та вертольоти, а це може пояснюватись так званим "дружнім вогнем".
'Окупанти збивають власну авіацію': у Повітряних силах пояснили традиції росіян
Ігнат пояснив, чому окупанти збивають власну авіацію / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти час від часу збивають свої власні військові літаки та вертольоти, що може пояснюватись так званим "дружнім вогнем".

Зауважимо, 22 жовтня російські пабліки повідомили, що російські війська збили власний вертоліт Мі-8МТВ-5. Екіпаж загинув. Загарбники повідомляли про "дружній вогонь", який став традицією. Ігнат повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини", що російські військові збивають власну авіацію внаслідок "дружнього вогню".

"Є такий вислів – friendly fire ("дружній вогонь"). Не виключено, що літальні апарати росіян можуть потрапляти під "дружній вогонь" через нескоординованість дій", - пояснив речник Повітряних сил.

відео дня

Він зауважив, що це вже не перший випадок "дружнього вогню". Ігнат вказав, що "зрештою у багатьох війнах таке трапляється".

"Те, що окупанти скиглять, то це ми теж бачимо, фіксуємо. Це ще одне підтвердження. Як кажуть у нас у Повітряних силах – це об'єктивний контроль, що ворог підтвердив втрату літака/гелікоптера від власної зброї. Це для нас чудова інформація", - розповів Ігнат.

Нагадаємо, що російська ППО ймовірно збила свій же літак Су-35 під Токмаком. Для окупантів втрата такого літака є непересічною подією. У британській розвідці кажуть, що це може бути 5-й літак такого типу.

Російська ППО збила ще один власний літак в околицях Маріуполя. Цього разу від "дружнього вогню" запалав військовий борт поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Відомо, що пілот цього разу начебто вижив.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Юрій Ігнат
Реклама

Головне за день

ЗСУ пошматували росіян під Бахмутом: просунулися вперед і "покришили" окупантів

ЗСУ пошматували росіян під Бахмутом: просунулися вперед і "покришили" окупантів

10:50 Україна
У ЗСУ показали, як ЗРК HAWK вночі збивав "шахеди" росіян

У ЗСУ показали, як ЗРК HAWK вночі збивав "шахеди" росіян

10:43 Україна
Росіяни потужно вдарили по ТЕС: є серйозні пошкодження

Росіяни потужно вдарили по ТЕС: є серйозні пошкодження

10:40 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:07

"Вони всі там ляжуть": астролог назвала дату, коли війна завершиться розгромом окупантів

12:01

"Окупанти збивають власну авіацію": у Повітряних силах пояснили традиції росіян

11:57

Наводили ракети та авіабомби на житлові будинки: у Херсоні затримали агентів РФ

11:51

Китайський гороскоп на завтра 24 жовтня: Собакам - терпіти, Тигри будуть на висоті

11:48

Десант на лівому березі Херсонщини: генерал-розвідник розкрив задум ЗСУ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:42

Валерій Меладзе розкрив причину розлучення Брежнєвої з його братом

11:40

Росіян намотало на гусениці: БМП РФ розчавила трьох окупантів на полі бою

11:31

У РФ помер пропагандист, який любив принижувати та знущатися з українців

11:21

Місячний календарь 24 жовтня 2023 року: найнапруженіший день у циклі принесе рідкісні можливості

Реклама
11:20

Фінансовий гороскоп на тиждень з 23 по 29 жовтня: у кого зашурхає в кишені

11:02

У вас лише 8 секунд: тільки люди з неймовірним зором знайдуть бейсбольну биту

10:50

ЗСУ пошматували росіян під Бахмутом: просунулися вперед і "покришили" окупантів

10:43

У ЗСУ показали, як ЗРК HAWK вночі збивав "шахеди" росіянВідео

10:40

Росіяни потужно вдарили по ТЕС: є серйозні пошкодження

10:31

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 жовтня: Ракам - романтика, Терезам - думки про гроші

10:18

"Лізуть, як скажені": окупанти великими силами почали штурм важливого міста

10:11

З інгредієнтів під рукою: господиня розповіла, як приготувати домашнє печиво на маргарині лише за 20 хвилин

10:00

Була зупинка серця: у Мережі дізналися про серйозний напад у Путіна

09:42

Українці знищують армію Росії: лідер республіканців розкритикував однопартійців

09:32

ЦАХАЛ розкрив, коли закінчиться війна в Ізраїлі: назвали головну умову

Реклама
09:23

Геніальна ідея: жінка показала, як використовує старий тюль на кухніВідео

09:09

Диктатор РФ не так сміливий: у розвідці пояснили, що за валіза у Путіна

09:01

Яке свято завтра 24 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

08:48

Втрати колосальні: екскомандир "Азову" розповів про ситуацію в районі Бахмуту

08:23

Атака тривала понад 3,5 години: РФ атакувала Україну дронами та ракетою

08:08

"Це дуже небезпечно": Данілов попередив про загрозу проросійських сил в Україні

07:29

РФ перекидає під Авдіївку нові сили попри великі втрати - ISW

06:44

Вночі РФ атакувала Україну дронами, лунали вибухи: що відомо

06:36

Перспективи розвитку Близькосхідної кризиПогляд

05:30

Головоломка, яка зведе з розуму: треба порахувати цифри на зображенні обличчя

05:00

Як утеплити пластикові вікна до зими: дуже легкий та робочий спосіб

04:30

Що робити при нудоті: 7 корисних лайфхаків, які позбавлять неприємного стану

03:20

Україна раніше не обстрілювала Міг-31К, але тепер буде: експерт вказав на помилку Путіна

02:55

Все вирішить важлива подія: Світан назвав місяць та сценарій закінчення війни в Україні

02:30

Втілення літа: молода дружина Тігіпка засвітила форми у мокрому купальнику

02:05

Як оновити старий холодильник: 5 крутих ідей, від яких гості ахнуть

01:35

Використання ATACMS може стратегічно змінити ситуацію на фронтах – експерт

22 жовтня, неділя
23:50

"Сестра назвала мене егоїсткою": жінка хоче назвати свою дитину на честь птаха

22:59

Наймолодшому – 21 рік: стали відомі імена загиблих внаслідок удару РФ по Новій пошті

22:39

Голос країни-13: хто пройшов у суперфінал європейського сезону

Реклама
22:13

Під загрозою велике місто на Харківщині: РФ пішла на прорив оборони ЗСУ

21:57

Дві країни погодилися купувати у РФ більше газу: з ким домовився Кремль

21:53

Голос країни-13 - 8 випуск: підсумки другого півфіналу у форматі крос-батлівВідео

21:05

Потужні вибухи та величезна заграва: у Севастополі розповіли про прильотиВідео

20:40

Не тільки зберігає молодість: секретні властивості гіалуронової кислоти, яка потрібна абсолютно кожному

20:26

Росіяни зібралися за всяку ціну взяти АвдіївкуПогляд

20:21

"За Путіним різні валізки носять": в ГУР відверто відповіли, чи реальна ядерна загроза

19:56

Ракетним ударом у Донецьку знищено 73 окупанти: у Мережі розкрили деталі

19:53

Удар ATACMS по аеродрому Бердянська "задвохсотив" топ-офіцера ВКС РФ

19:33

Налетить шторм: в Україну увірветься скажений вітер і дощ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти