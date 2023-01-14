У окупантів величезні втрати: Соледар під контролем ЗСУ, бої йдуть прямо в місті

Лінія фронту знаходиться під постійними обстрілами, ситуація в місті складна, "проте контрольована", підкреслив Павло Кириленко.

Тривають запеклі бої за Соледар / Тетяна Коваленко, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Місто Соледар Донецької області залишається під контролем українських військовослужбовців, проте в місті йдуть інтенсивні бої, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Соледар, Бахмут найгарячішим напрямком залишаються. Соледар підконтрольний українській владі і наші військові його контролюють. Однак тривають і міські бої, і бої за межами міста, тому що ворог намагається просунутися за кількома напрямками", - сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону в суботу.

За його словами, російські окупанти зазнають в місті величезнтх втрат, при цьому "без будь-яких перебільшень". "У буквальному сенсі цього слова вони простилають собі шлях тілами своїх же "вагнерівців" або регулярних збройних сил, в залежності кого вони періодично підвозять після втрат на цей напрямок", - зазначив глава обладміністрації.

За його словами, лінія фронту знаходиться під постійними обстрілами, ситуація в місті складна, "проте контрольована". "Військове командування вживає всіх необхідних додаткових заходів для стабілізації ситуації і якомога менших втрат і збереження особового складу наших хлопців, наших захисників", - резюмував Кириленко.

Бої за Соледар

Раніше в Міністерстві оборони України розповіли про ситуацію в місті Соледар Бахмутського району Донецької області.

Там тривають важкі бої, противник збільшив кількість вагнерівців і намагається прорвати оборону українських військ.

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар.

Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.

Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

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