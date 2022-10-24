"У Кремля до нього багато питань": в ГУР розповіли, де знаходиться кум Путіна Медведчук

Віктор Медведчук знаходиться в Москві - ГУР / Колаж Telegram-канал В. Зеленського, Reuters

Обвинувачений у державній зраді проросійський політик і олігарх Віктор Медведчук після обміну полоненими опинився в Москві. Згідно з умовами обміну, він повинен був залишатися в Анкарі. Однак до нього виникло безліч питань з боку ФСБ РФ – особливо про те, куди поділися гроші. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

В інтерв'ю Українській правді він розповів про те, що за підсумками масштабного обміну полоненими між Україною і Росією кум Путіна Медведчук опинився в Москві.

За словами Буданова, в рамках домовленостей його місцезнаходженням була визначена Анкара. Але до Медведчука виникли питання з боку Федеральної служби безпеки РФ. Водночас Києву все одно, що Медведчук розповість російським слідчим.

Глава ГУР уточнив, що Медведчука в столиці країни-агресора зустрічали без почестей. У Кремлі зацікавлені у відповідях кума Путіна на питання щодо того, куди поділися гроші.

"У будь-якому випадку з червоною доріжкою його не зустрічали. До нього у Кремля багато саме практичних питань, не політичних. Наприклад, "де гроші?" (посміхатися). Тому якщо ви думаєте, що у мене якось болить голова про те, що у нього там запитають, мені байдуже абсолютно", – підкреслив Кирило Буданов.

Повернення захисників Маріуполя в Україну

Україна Росія 21 вересня провели обмін полоненими. Києву вдалося звільнити 215 українських військових. Серед них 5 командирів з Азовсталі – Денис Прокопенко ( "Редис"), Святослав Паламар ("Калина"), Сергій Волинський ("Волина"), Денис Шлег та Олег Хоменко. Обмін пройшов у Чернігівській області.

В Україну повернулися в тому числі і понад 100 бійців Азову.

На територію РФ вирушили 55 осіб.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що у Москву відправили обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука - кума глави Росії Володимира Путіна. Тільки за одного Медведчука Україна змогла повернути додому 200 осіб.

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