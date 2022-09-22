Навіщо Україна віддала кума Путіна Медведчука Росії

Віктор Медведчук / СБУ

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що Москва обміняла колишнього нардепа Віктора Медведчука на 200 українських військовополонених, оскільки він був потрібен насамперед ФСБ.

"Медведчук на даному етапі найбільше потрібен ФСБ, тому що через нього безпосередньо йшло фінансування агентурних мереж, чиновників і так далі", - зазначив Буданов на пресконференції.

За його словами, екс-нардеп став для росіян "засобом впливу і відмивання грошей".

"Це головна причина, чому росіяни так про нього просили", - додав начальник ГУР.

При цьому керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Медведчук є "дуже потужним носієм інформації для Росії".

У свою чергу керівник СБУ Василь Малюк зазначив, що обмін Медведчука на 200 українських військовополонених - "ознака того, що він був топовим зрадником України".

"Не будемо забігати вперед, ми розуміємо, що наші недруги з ФСБ та інших спецслужб Росії проводять спеціальні інформаційні операції. Цілком ймовірно, що в майбутньому вони зможуть використовувати для цього Медведчука. Але ми вже давно чітко розуміємо, де гібридні погрози і фейки... а все, що стосується Медведчука лягло у відповідні кримінальні справи", - додав Малюк.

Кума Путіна Медведчука віддали Росії

21 вересня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. З 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це завив в.о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.

Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Голова СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

23 травня СБУ виклала відео з допиту Віктора Медведчука. Він дав свідчення проти п'ятого президента України Петра Порошенка і заявив, що саме в його інтересах були проведені всі домовленості з російською стороною. Медведчук розповів, яку роль виконував Порошенко в справах привласнення нафтопроводу і закупівлі вугілля у "ЛДНР".

Читайте також: