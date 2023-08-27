РФ вдарила по Україні ракетами Х-101: у ПС пояснили, в чому небезпека

Окупанти РФ проводять аналіз протиповітряної оборони України, розповів Юрій Ігнат.

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Юрій Гнат розповів про ракетний удар РФ по Україні / колаж: Главред, фото: АрміяInform , warfor.me

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про особливості ракетного удару РФ по Україні в ніч на 27 серпня.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного марафону, ракети Х-101, які запускали окупанти, вважаються складною ціллю для ППО, але українські засоби можуть збивати їх.

Представник ЗС пояснив, що ракети РФ розгортаються на 180 градусів і летять в інший бік.

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"Це ми вже давно знаємо, це не новина. Противник спеціально це робить, це дозволяє йому робити певний аналіз нашої протиповітряної оборони", — сказав він.

Співрозмовник уточнив, що російські ракети, які окупанти запускають по Україні, за тактико-технічними характеристиками можуть летіти тисячі кілометрів і маневрувати.

"Росіяни заявляють про 5500 км. Я думаю, за сприятливих умов вона може пролетіти таку дальність, але враховуючи висоту польоту, маневри, це менше. Але досить багато запасу ходу, і як їх запрограмують, так вони і можуть літати, намотувати кола. Високотехнологічна зброя. Ці ракети спеціально для того і створені, щоб долати протиповітряну оборону", — додав Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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Нагадаємо, раніше на Київщині та Черкащині прогриміли вибухи. Вночі 27 серпня Росія в черговий раз атакувала Україну крилатими ракетами - сили ППО збили ворожі цілі.

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