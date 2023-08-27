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РФ вдарила по Україні ракетами Х-101: у ПС пояснили, в чому небезпека

Олексій Тесля
27 серпня 2023, 12:38 оновлено 27 серпня, 12:46
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Окупанти РФ проводять аналіз протиповітряної оборони України, розповів Юрій Ігнат.
РФ вдарила по Україні ракетами Х-101: у ПС пояснили, в чому небезпека
Юрій Гнат розповів про ракетний удар РФ по Україні / колаж: Главред, фото: АрміяInform , warfor.me

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про особливості ракетного удару РФ по Україні в ніч на 27 серпня.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного марафону, ракети Х-101, які запускали окупанти, вважаються складною ціллю для ППО, але українські засоби можуть збивати їх.

Представник ЗС пояснив, що ракети РФ розгортаються на 180 градусів і летять в інший бік.

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"Це ми вже давно знаємо, це не новина. Противник спеціально це робить, це дозволяє йому робити певний аналіз нашої протиповітряної оборони", — сказав він.

Співрозмовник уточнив, що російські ракети, які окупанти запускають по Україні, за тактико-технічними характеристиками можуть летіти тисячі кілометрів і маневрувати.

"Росіяни заявляють про 5500 км. Я думаю, за сприятливих умов вона може пролетіти таку дальність, але враховуючи висоту польоту, маневри, це менше. Але досить багато запасу ходу, і як їх запрограмують, так вони і можуть літати, намотувати кола. Високотехнологічна зброя. Ці ракети спеціально для того і створені, щоб долати протиповітряну оборону", — додав Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Раніше українцям назвали, чим окупанти РФ готові бити по Україні. Росія вишукує варіанти прокладки маршрутів для майбутніх атак, попередила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, раніше на Київщині та Черкащині прогриміли вибухи. Вночі 27 серпня Росія в черговий раз атакувала Україну крилатими ракетами - сили ППО збили ворожі цілі.

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війна Росії та України ракетний удар Юрій Ігнат
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