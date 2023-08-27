На Київщині та Черкащині пролунали вибухи: Росія запустила крилаті ракети

Вночі 27 серпня по всій Україні тривала повітряна тривога, через запуск ракет країни-агресорки Росії. У декількох областях України працювала протиповітряна оборона.
Про роботу ППО близько 5 ранку повідомили й у Київській міській військовій адміністрації.
"Чергова ракетна атака ворога. Попередньо, сьогодні вночі, з району Каспійського моря, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС росіяни випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва були знищені силами і засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко у Telegram.відео дня
Також у КМВА наголосили, що офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей буде опублікована Повітряними Силами після узагальнення даних.
На Черкащині працювала ППО
Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець близько 4 години 34 хвилини розповів, що в області збивають ворожі цілі наші захисники.
"Увага. Підвищена небезпека. В області працює ППО", - написав він у своєму Telegram.
Після відбою повітряної тривоги в Черкаській ОВА не повідомили інформацію про кількість збитих ворожих цілей.
Робота ППО на Львівщині
Начальник Львівської ОВА Максим Козицький близько 5 години 53 хвилини у своєму Telegram повідомив про ворожі ракети на території області.
О 6:24 годин небезпека минула, коли у Львівській області оголосили про відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, що РФ вдарила ракетами, вибухи лунали у Дніпрі, Львові, Луцьку, Хмельницькому. У Повітряних силах повідомили про пуски крилатих ракет російськими окупантами з району Каспійського моря. Є "прильоти" і постраждалі.
Ворог вдарив Кинджалами по Франківщині. Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний захід в район аеродрому Коломия Івано-Франківської області.
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