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На Київщині та Черкащині пролунали вибухи: Росія запустила крилаті ракети

Юлія Куришко
27 серпня 2023, 07:24 оновлено 27 серпня, 07:51
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Вночі 27 серпня Росія в черговий раз атакувала Україну крилатими ракетами - сили ППО збили ворожі цілі.
На Київщині та Черкащині пролунали вибухи: Росія запустила крилаті ракети
В Україні була масштабна повітряна тривога / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, alerts.in.ua

Вночі 27 серпня по всій Україні тривала повітряна тривога, через запуск ракет країни-агресорки Росії. У декількох областях України працювала протиповітряна оборона.

Про роботу ППО близько 5 ранку повідомили й у Київській міській військовій адміністрації.

"Чергова ракетна атака ворога. Попередньо, сьогодні вночі, з району Каспійського моря, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС росіяни випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва були знищені силами і засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко у Telegram.

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На Київщині та Черкащині пролунали вибухи: Росія запустила крилаті ракети
У КМВА повідомили про наслідки ракетної атаки / скріншот: КМВА

Також у КМВА наголосили, що офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей буде опублікована Повітряними Силами після узагальнення даних.

На Черкащині працювала ППО

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець близько 4 години 34 хвилини розповів, що в області збивають ворожі цілі наші захисники.

"Увага. Підвищена небезпека. В області працює ППО", - написав він у своєму Telegram.

Після відбою повітряної тривоги в Черкаській ОВА не повідомили інформацію про кількість збитих ворожих цілей.

На Київщині та Черкащині пролунали вибухи: Росія запустила крилаті ракети
На Черкащині працювало ППО / скріншот: Ігор Табурець

Робота ППО на Львівщині

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький близько 5 години 53 хвилини у своєму Telegram повідомив про ворожі ракети на території області.

О 6:24 годин небезпека минула, коли у Львівській області оголосили про відбій повітряної тривоги.

На Київщині та Черкащині пролунали вибухи: Росія запустила крилаті ракети
На Львівщині працювала ППО / скріншот: Максим Козицький

Нагадаємо, що РФ вдарила ракетами, вибухи лунали у Дніпрі, Львові, Луцьку, Хмельницькому. У Повітряних силах повідомили про пуски крилатих ракет російськими окупантами з району Каспійського моря. Є "прильоти" і постраждалі.

Ворог вдарив Кинджалами по Франківщині. Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний захід в район аеродрому Коломия Івано-Франківської області.

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війна в Україні ПВО тривога
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