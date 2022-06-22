У гауляйтера Херсонщини Стремоусова стався серцевий напад / скріншот, УНІАН

У "гауляйтера" Херсона Кирила Стремоусова стався серцевий напад. Його довелося "відкачувати" медикам.

У супроводі численних охоронців його доставили в одну з лікарень міста, пише "24 канал".

Журналістка Марина Савченко зазначила, що "відкачати" колаборанта, на жаль, вдалося. За її словами, через потужний партизанський рух в Херсоні ні окупанти, ні колаборанти не можуть відчути себе в безпеці, через що постійно переживають.

Зазначимо, що після окупації Херсонщини колаборант Кирило Стремоусов призначений "заступником голови військово-цивільної адміністрації" регіону.

читайте такожОкупанти розуміють, що наступ ЗСУ їм не зупинити, їм доведеться піти - ХерсонськаРаніше в російських ЗМІ поширилася інформація з посиланням на заступника голови окупаційної обласної військово-цивільної адміністрації Херсона Кирила Стремоусова про намір звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням приєднати Регіон до складу Росії.

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