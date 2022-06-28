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"У цього сценарію один режисер": генерал розповів, коли ЗСУ підірвуть Кримський міст

28 червня 2022, 09:17

Бажання зруйнувати Керченський міст є. Головнокомандувач Збройними силами Украіїни Валерій Залужний точно знає, коли і навіщо його потрібно знищити.

Коли підірвуть Кримський міст
Коли підірвуть Кримський міст - прогноз генерала / Фото УНІАН, twitter.com/Krymsky_bridge

Керченський міст рано чи пізно стане ціллю Збройних сил України. Але коли це станеться і наскільки це доцільно, вирішуватиме Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це заявив ексзаступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони генерал Сергій Кривонос.

За його словами, бажання зруйнувати Кримський міст є.

"Якщо висить рушниця під час вистави у театрі, то вона рано чи пізно має вистрілити. Питання до нашого режисера - коли вона має вистрілити. Режисер у нас один – Валерій Федорович Залужний. Він чітко знає, коли цей міст потрібно буде знищити і навіщо знищити. Ми почекаємо від режисера цієї війни, коли ми це зробимо", - сказав Кривонос в інтерв'ю РБК-Україна.

Також генерал прокоментував можливість звільнити анексований Крим військовим шляхом в осяжній перспективі.

"Можливо все. Ми не можемо - ми повинні його звільнити. Але для цього спочатку потрібно зупинити ворога і відкинути його від наших кордонів. А надалі обговорювати наші наступальні можливості щодо Криму. Ось тоді, можливо, і виникне питання про міст. Чи залишимо ми щілину, по якій побіжать російські щури на територію Кубані? Чи ми змусимо їх оборонятися до останнього?", - сказав Кривонос.

При цьому він додав, що "щур, загнаний в кут, буде гризтися і битися значно сильніше, ніж коли у нього залишиться ця щілина". Генерал не виключив, що можливо варто залишити Кримський міст для того, щоб у окупантів була можливість втекти з українського півострова додому в Росію.

Як повідомляв Главред, генерал Сергій Кривонос також заявив, що поки що не стоїть питання про швидке звільненні від окупантів всієї Херсонської області. Спочатку ЗСУ звільнятимуть частину правобережної Херсонщини. Цей процес не буде швидким. Також ЗСУ роблять спроби вигнати загарбників з Херсона.

Чи може Україна зруйнувати Кримський міст

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна повинна знищити Кримський міст, яким РФ перекидає зброю та підкріплення своїм військам. За словами Жданова, якщо ця артерія буде перерізана, то Крим стає "логістичною пасткою".

Волонтер ЗСУ, блогер і офіцер Юрій Касьянов розповів, що в України є можливість завдати удару не лише по Кримському мосту, але і по Кремлю. За словами військового, українські війська не йдуть на такі дії, щоби російська пропаганда не використовувала їх у своїх цілях. Залишається важливим, щоб всі розуміли, що Росія першою напала на Україну.

Колишній заступник голови Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Україна може знищити Кримський міст. Але для цього потрібен відповідний момент. На його думку, час для ударів по естакаді та військовому арсеналу РФ в захопленому Придністров'ї ще не настав.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні Сили України, щойно у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.

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