"Газові вишки – лише початок": кримчани натякнули росіянам, щоб ті прощались з Кримським мостом

Кримчани натякнули росіянам, щоб ті прощались з Кримським мостом/ Telegram "Крым – край партизанской славы", most.live

У тимчасово окупованому Криму поширюють саморобні листівки із зображенням Керченського мосту і написом "Газові вишки – це лише початок. Далі – більше".

У листівках кримчани натякають, що окупантам варто попрощатися із незаконно побудованим Керченським мостом. Про це повідомляє Представництво президента України в Автономній Республіці Крим на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що таких плакатів найбільше з’являється в містах Алушта, Сімферополь і Керч. Таким чином кримчани дають окупантам зрозуміти, що очікують контрнаступу Збройних сил України.

Також у представництві нагадали, що нещодавно в окупованому Криму почали поширювати листівки з цитатами президента України Володимира Зеленського і наголошенням, що Крим – це Україна.

У Криму розклеюють листівки про Кримський міст/ Telegram "Крым – край партизанской славы"

Такі листівки раніше були помічені у Сімферополі/ Представництво президента України в АРК

Раніше радник глави Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що ЗСУ завдали вдалого удару по військовому об'єкту окупантів на Кримському півострові. При цьому він зазначив, що коли буде потрібно, то "битимуть ще".

Нагадаємо, у Путіна бояться сценарію знищення Україною Кримського мосту. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва знає про попередження України щодо можливого удару по Кримському мосту. За його словами, влада країни-агресора бере до уваги таку інформацію.

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