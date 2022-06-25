УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Газові вишки – лише початок": кримчани натякнули росіянам, щоб ті прощались з Кримським мостом

25 червня 2022, 16:44

На окупованому півострові почали з’являтися листівки з попередженням для окупантів.

крымский мост
Кримчани натякнули росіянам, щоб ті прощались з Кримським мостом/ Telegram "Крым – край партизанской славы", most.live

У тимчасово окупованому Криму поширюють саморобні листівки із зображенням Керченського мосту і написом "Газові вишки – це лише початок. Далі – більше".

У листівках кримчани натякають, що окупантам варто попрощатися із незаконно побудованим Керченським мостом. Про це повідомляє Представництво президента України в Автономній Республіці Крим на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що таких плакатів найбільше з’являється в містах Алушта, Сімферополь і Керч. Таким чином кримчани дають окупантам зрозуміти, що очікують контрнаступу Збройних сил України.

Також у представництві нагадали, що нещодавно в окупованому Криму почали поширювати листівки з цитатами президента України Володимира Зеленського і наголошенням, що Крим – це Україна.

листовки в Крыму, крымский мост
У Криму розклеюють листівки про Кримський міст/ Telegram "Крым – край партизанской славы"
листовки в крыму
Такі листівки раніше були помічені у Сімферополі/ Представництво президента України в АРК

Раніше радник глави Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що ЗСУ завдали вдалого удару по військовому об'єкту окупантів на Кримському півострові. При цьому він зазначив, що коли буде потрібно, то "битимуть ще".

Нагадаємо, у Путіна бояться сценарію знищення Україною Кримського мосту. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва знає про попередження України щодо можливого удару по Кримському мосту. За його словами, влада країни-агресора бере до уваги таку інформацію.

Читайте також:

війна в Україні вторгнення Росії Кримський міст новини Криму повернення Криму
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:23

YouTube на вимогу України закрив канали пропагандистів Соловйова і Симоньян

16:53

Медведєв в істериці від позиції Молдови щодо РФ: погрожує енергоблокадою і нападом з Придністров'яВідео

16:48

ЗСУ вправно заманили окупантів у засідку на запорізькому напрямкуВідео

16:44

"Газові вишки – лише початок": кримчани натякнули росіянам, щоб ті прощались з Кримським мостомВідео

16:40

Молодик в червні 2022: що потрібно робити, щоб залучити удачу і благополуччя

Реклама
16:16

Коли День молоді в Україні в 2022 році: дата свята і традиції

15:44

Війська РФ можуть за 2-3 тижні повернутися до Білорусі, є ризик заходу в Україну ДРГ ворога - ГУРВідео

15:38

Сильні молитви під час війни: за мир в Україні та здоров'я воїнів

15:31

Ділилися з мирними жителями останньою їжею: захисник Маріуполя зворушив розповіддю про бої в місті

15:11

Замість нових боргів - можливості: що Україна повинна отримати від країн G7Погляд

14:51

РФ вперше вдарила по Україні з Білорусі дальніми бомбардувальниками Ту-22М3Відео

14:51

Спецоперацію ЗСУ у Сєвєродонецьку частково була зірвано через повідомлення в Мережі - Міноборони

14:49

ДБР заблокувало криптовалютні акаунти росіян, які обходили санкції

14:42

Найкращий рецепт вінегрету з секретним інгредієнтом: простий рецептВідео

14:41

Спека як в африканських землях: синоптик Діденко розповіла, де Україну розжарить до +35

14:21

Відмовилася віддати паспорт: окупанти в Херсоні побили і зламали хребет 70-річній українціВідео

14:15

Прикмети на 26 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:12

"Неймовірна сила": Джолі захопилася неймовірною стійкістю українців у війні проти РосіїВідео

14:04

Залужний показав, як РСЗВ HIMARS нищать окупантів на фронтіВідео

13:45

Піду у відставку, якщо не зможу допомагати Україні: Джонсон зробив сміливу заявуВідео

Реклама
13:26

РФ випустила по Україні рекордну кількість ракет, вибухи пролунали у 6 областях: усі подробиціВідео

13:22

До кінця року бої зійдуть нанівець: український розвідник пояснив, чому Путін не отримає успіху у війніВідео

13:07

Патріарх Кирило впав під час освячення храму – його не встигли пійматиВідео

13:05

Де можна і де заборонено збирати гриби і ягоди в Україні 2022: все про правила і штрафиВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 26 червня 2022: Левам - удача в грошах, Козерогам - підказки доліВідео

12:58

Україна виграє, якщо уряд підніме свою тушу: доброволець з ФРН вилаяв Шольца

12:53

"Випустила 48 ракет за ніч": Подоляк заявив, що РФ намагається викликати паніку серед українцівВідео

12:32

Фінансування пенсій збільшили: в ПФУ розповіли, на скільки більше українці отримали в червніВідео

12:27

Бійці ССО знищили групу досвідчених найманців армії РФФотоВідео

12:17

Найніжніший манікюр літо 2022: рожевий френч та омбре на кожен деньФото

12:10

Потрібно було заборонити у 2014 році: Полякова радикально висловилася з приводу російської музикиВідео

11:49

Українці вибили окупантів з п'яти населених пунктів на Донбасі: карта експертів з Європи

11:47

Читала книжку на порозі: окупанти вбили 8-річну дівчинку на ХарківщиніВідео

11:42

Не розкол серед веж Кремля: експерт назвав фактор, який прискорить завершення війни РФ в УкраїніВідео

11:41

Картинки з днем народження мужчині і жінці - прикольні поздоровлення іменинникам

11:22

В Україні знищили льотчика, який бомбив мирних українців і сирійців

11:03

Україна отримає 18 бойових кораблів і катерів: у США пролили світло на новий траншВідео

10:47

Коли станеться перелом у війні на користь України - відповідь експертаВідео

10:31

У НАТО назвали найімовірніший варіант закінчення війни в УкраїніВідео

10:08

Гороскоп на липень 2022 для Овнів: хороші заробітки, удача і другий шансВідео

Реклама
10:03

Сили вторгнення РФ на Донбасі очолив відомий своєю жорстокістю генерал Суровікін

10:02

З контрнаступом Україні доведеться чекати до осені - військовий експерт Олександр Мусієнко

10:00

Знищені 8 БМП і склад боєприпасів: українська авіація влучно "відпрацювала" по окупантахВідео

09:37

Арестович оцінив шанси РФ захопити всю Донецьку та Луганську областіВідео

09:15

ЗСУ зупинили наступ ворога під Бахмутом і на Харківщині – ГенштабВідео

09:06

Ракетний удар по Львівщині: РФ випустила по області 6 ракет, з них чотири "прильоти"Відео

08:38

Гороскоп на сьогодні, 25 червня 2022: Близнюкам - заздрість, Левам - втрати, Терезам - важливі новиниВідео

08:33

Окупанти випустили 24 ракети по військових об'єктах біля ЖитомираВідео

08:30

Вдома в халатах і з обігрівачами: що чекає Україну взимкуПогляд

08:10

Окупанти відійшли з втратами: на Півдні ЗСУ відбили дві атаки РФ і вдарили по ворогу авіацією

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти