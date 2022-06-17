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Кримський міст потрібно не знищувати, а сильно пошкодити: експерт пояснив, чому

17 червня 2022, 03:48

Відомий військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому українській армії, попри всю складність завдання, потрібно буде сильно пошкодити Кримський міст.

Кримський міст
Кримський міст / колаж УНІАН, twitter.com/Krymsky_bridge

Міст, який веде з російської Кубані до тимчасово анексованого Росією Криму, через який російські окупанти женуть резерви для свого угруповання на півдні України, потрібно не руйнувати дощенту, але точно сильно пошкодити. Про це заявив відомий військовий експерт Олег Жданов у коментарі "Радіо НВ".

"Карфаген повинен бути зруйнований. [...] Але я не думаю, що його потрібно руйнувати. Його потрібно пошкодити - як залізничну частину моста, так і автомобільну — для того, щоб він не зміг виконувати основну функцію. Для того, щоб не здійснювалася ні залізницею, ні автомобільним шляхом підживлення російських військ через цей Кримський міст з материкової Росії", — говорить він.

Жданов висловив упевненість в тому, що в українському Генштабі такий стан речей прекрасно розуміють - просто тому, що знищити повністю Кримський міст вкрай складно:

"Треба або дуже потужну ракету і груповий ракетний удар для того, щоб його зруйнувати, або щось більше, мабуть, ніж ракета. Але вивести його з ладу, щоб він не виконував основні функції, хоча б розвалити під'їзні шляхи, думаю, що це слід зробити. І у нас це стає національною ідеєю", ‒ підсумував він.

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Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов у квітні 2022 року говорив, що ЗСУ вже готові завдати удару по Кримському мосту. Оскільки цю споруду активно Російські вороги використовують для перекидання підкріплень бійців і техніки.

"Дивіться, якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - сказав Данилов.

Пізніше ексватажок бойовиків угруповання "ДНР" Ігор Гіркін (він же Стрєлков) заявив - Кримський міст обов'язково буде знищений ЗСУ.

"Те, що вдарити вони можуть – крейсер "Москва" цьому свідок. Вибачте, втопити флагман Чорноморського флоту - це вам не фунт родзинок. Так що теоретично, за допомогою "дорогих західних партнерів", через якийсь час вони пустять ракети по Кримському мосту. [...] Вони вдарять, коли вважатимуть це для себе можливим, досяжним і вигідним", – заявив Гіркін.

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Автор: Єгор Бунін
ЗСУ Олег Жданов Кримський міст новини України
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