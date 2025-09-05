Тисячі солдатів іноземного контингенту в Україні: важлива заява Зеленського

США можуть узяти на себе провідну роль у контролі над демілітаризованою зоною України.

Володимир Зеленський прокоментував можливість введення миротворців в Україну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/NATO

Головне:

Україна обговорює з партнерами розгортання їхніх військ

США можуть взяти на себе провідну роль у контролі над демілітаризованою зоною

Україна обговорює з партнерами розгортання миротворчих військ, це точно буде не в одиницях, а в тисячах, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Це питання, про яке ви сказали, що є інформація, що 10 тисяч (іноземних військових в Україні - ред.)", - сказав він на пресконференції з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою.

Глава держави зазначив, що не говоритиме про кількість іноземних військ, але важливо, що це питання зараз обговорюється.

"Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт, але про це ще трішечки рано говорити", - сказав Зеленський.

Введення миротворців в Україну: США можуть стати провідною силою

США можуть узяти на себе провідну роль у контролі над демілітаризованою зоною України в разі досягнення мирної угоди. Згідно зі сценарієм, який розглядають у Білому домі, там можуть розмістити війська країн, що не входять до НАТО, пише NBC із посиланням на чотири джерела, знайомі з обговоренням.

За словами співрозмовників видання, Вашингтон координуватиме моніторинг за рахунок широкої мережі супутникових систем, дронів та інших засобів розвідки.

На землі ж, за даними NBC, можуть розгорнути війська країн, які не входять до НАТО - наприклад, Саудівської Аравії або навіть Бангладеш. Американські війська в Україну направлені не будуть.

Як зазначають джерела видання, автори ідеї намагаються уникнути присутності військ НАТО в Україні, оскільки будь-яка мирна угода має бути схвалена Володимиром Путіним, який не хоче присутності військових альянсу в безпосередній близькості від своїх кордонів. Остаточна реалізація плану також залежить від схвалення президента України Володимира Зеленського.

Крім того, Туреччина може взяти на себе економічну складову безпеки України. Анкара відповідатиме за забезпечення безперешкодного потоку товарів і послуг у Чорному морі шляхом морського спостереження і дотримання правил у протоках Босфор і Дарданелли.

Введення іноземних військ в Україну - новини за темою

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про "відчутний прогрес" у справі перемовин про розміщення безпекового контингенту європейських партнерів. Глава держави повідомив, що в Києві відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів.

Нагадаємо, як говорив говорив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, Україні потрібні не миротворці країн Європи, а реальна військова присутність. "Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони повинні бути дійсно серйозними. Кожен військовий має бути готовий до реального бою", - попереджав чиновник.

Як повідомляв Главред, НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.

Про джерело: NBC News NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року. До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

