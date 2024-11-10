Тисячі окупантів знищено: генерал розкрив катастрофічні втрати росіян

Сили оборони ліквідували понад майже 10 тисяч окупантів, розповів Олександр Павлюк.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь" ЗС України

Основне:

ЗСУ ліквідували понад 9 тисяч ворогів за тиждень

Знищено сотні одиниць техніки РФ

Під час відбиття агресії РФ з 3 по 10 листопада 2024 року Сили оборони ліквідували понад майже 10 тисяч окупантів та знищили понад 1400 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram.

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За його даними, втрати ворога за тиждень становлять:

9800 окупантів;

1447 одиниць озброєння та військової техніки.

Крім того, за тиждень Сили оборони знищили:

67 танків;

203 бойових броньованих машини;

194 артилерійські системи;

1 РСЗВ;

2 установки ППО;

523 одиниці автотехніки;

20 одиниць спецтехніки;

5 ракет;

432 БпЛА ОТУ.

Хто такий Олександр Павлюк? Олекса́ндр Олексі́йович Павлю́к (нар. 20 серпня 1970, м. Новоград-Волинський, нині Звягель) — генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ (з 2024). Член Ставки Верховного Головнокомандувача з 2023 року, пише Вікіпедія. Перший заступник Міністра оборони України (2023—2024), командувач Операції об'єднаних сил (2021—2022). У 2022 році отримав звання "Герой України". На посаді командувача ООС він керував обороною на сході України, зокрема, військові частини Об'єднаних сил ЗСУ втримували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та інші міста Донецької та Луганської областей. Маріуполь, заблокований військами РФ, продовжував оборонятися, незважаючи на постійні обстріли. 15 березня 2022 року знятий з посади командувача ООС і призначений головою Київської ОВА. Саме Олександру Павлюку доручена організація оборони та забезпечення столиці України — міста Києва. Станом на початок квітня 2022 року спільними зусиллями підрозділів, задіяних в обороні міста, противника вдалося відтіснити від Києва на декілька десятків кілометрів на всіх напрямках.

/ t.me/Pavliuk_KSV

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