Потужний удар ЗСУ: росіяни отримали 'по зубах' на сході й втратили масу техніки

Таврійські десантники відкрили "портал у пекло" для окупантів, розповів Орест Дрималовський.

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ЗСУ відбивають ворожі удари / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

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ЗСУ відбивають штурми РФ біля Курахового

У росіян величезні втрати в людях і ББМ

На Курахівському напрямку підрозділи країни-агресора РФ продовжують заходити цілими колонами, заявив представник прес-служби 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Орест Дрималовський.

"Напередодні наші воїни спалили два танки і три ББМ разом із десантом, одну машину пошкодили. І це не перший механізований штурм цього тижня. Це вже третій чи четвертий, коли росіяни використовують таку кількість техніки", - наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Український офіцер уточнив, що в понеділок росіяни добре "отримали по зубах" - 12 бронемашин втратили, зокрема дуже новітню БМП "Термінатор" - гордість російського оборонно-промислового комплексу.

/ Инфографика: Главред

"Таврійські десантники ніби відкрили якийсь портал у пекло окупантам у районі села Костянтинівка під Кураховим", - сказав він.

За інформацією українського захисника, загарбники щодня йдуть в атаку з бронетехнікою, намагаючись знайти слабкі місця в українській лінії оборони на цьому напрямку.

"Фактично, атакують позиції кількістю і не шкодують у цих атаках своєї "броні". Мабуть, окупантам дуже важливо вирівняти лінію фронту на Курахівському напрямку, продавити оборону в районі сіл Костянтинівка, Антонівка, Катеринівка - де тривалий час ворог не має успіху. А без цього успіху не вдасться просунутися глибше до міста Курахове", - зазначив він.

Дрималовський додав, що ворог кидає величезні сили, ворог щодня намагається промацувати українську оборону і йде в атаки, щоб ще глибше охопити Курахове.

Де знаходиться Курахове Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня. Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ворог лютує на двох напрямках: у ЗСУ назвали "найгарячіші" ділянки фронту. Сили оборони України вразили дев'ять районів зосередження особового складу армії РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Куп'янському напрямку Харківської області війська країни-окупанта РФ прагнуть максимально закріпитися на лівобережному плацдармі, заявив командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

Як повідомляв раніше Главред, Сили оборони продовжують успішно стримувати російські війська на півдні. Однак Владислав Волошин повідомив, що на цій ділянці фронту українським силам протистоїть близько 200 тисяч російських окупантів. РФ розподіляє сили за напрямками, оцінюючи, де найбільше нарощуються їхні зусилля.

Дивіться відео - кремлівські генерали в паніці через несподіваний удар ЗСУ:

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