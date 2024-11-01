Захоплення росіянами Торецька та Часів Яру: у ЗСУ відповіли на фейк окупантів

Лінія зіткнення стабілізована, ворог не має просування, розповіла Анастасія Бобовнікова.

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ЗСУ стримують наступ РФ / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ОК "Захід"

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У ЗСУ відповіли на ворожий фейк

Торецьк і Часів Яр під контролем Сил оборони

Інформація російських окупантів про те, що нібито країна-агресор РФ захопила Часів Яр і Торецьк на Донеччині, є брехливою, заявила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"Ми бачимо багато повідомлень від росіян, що вони вже нібито захопили ці міста, перебувають там, почуваються вільно. Я спростовую цю інформацію. У Часовому Яру ворог не перетнув канал, не закріпився. Малі штурмові групи переходять канал, намагаються закріпитися, ключове слово - намагаються", - сказала вона в ефірі телемарафону.

За її словами, до теперішнього часу росіяни не мають переваги. Наразі лінія зіткнення стабілізована. Ворог не просувається.

Водночас Бобовнікова вказала, що в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" спостерігається певне скорочення кількості штурмів, однак ворог накопичує резерви, підводить живу силу на передові позиції, накопичує боєприпаси, готує техніку та оснащує її засобами РЕБ.

/ Инфографика: Главред

"Не виключено, що через певний час, коли вони закінчать підготовку, на нашому напрямку кількість штурмів збільшиться", - зазначила речниця, при цьому додавши, що техніку ворог використовує дуже мало.

Бобовнікова розповіла, що окупанти дещо змінили тактику, якщо говорити про застосування малих штурмових груп.

"Якщо раніше вони штурмували в лоб і втрачали дуже багато живої сили, то зараз сфокусувалися на диверсійно-розвідувальних групах і так званих секретах, коли один-два чоловіки переходять канал, наприклад, у Часовому Яру та ховаються в підвалах, норах і в зруйнованих будинках", - сказала вона.

Речниця ОТУ "Луганськ" додала, що мета таких дій ворога - здійснити максимальне накопичення перед штурмовими діями, однак ці спроби виявляються українськими БпЛА та дронщиками.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просуваються в районі Торецька. Українським військовим уже вдалося відбити кілька кварталів у місті і на цьому просування не припинилося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в районі Торецька кількість штурмів різко стихла. На ситуацію впливають значна протяжність фронту і великі втрати з боку росіян.

Як повідомляв раніше Главред, росіяни хочуть створити ударний кулак на Покровському напрямку. За поточну добу зафіксовано 28 ворожих штурмів на цій ділянці фронту.

Дивіться відео - кремлівські генерали в паніці через несподіваний удар ЗСУ:

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