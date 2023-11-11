"Ти-на війні": Ярош "вписався" в мовний скандал, запущений Фаріон

До мовного скандалу з приводу українських бійців на фронті, який запустила Ірина Фаріон приєднався колишній нардеп Дмитро Ярош.

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Дмитро Ярош не встояв осторонь від мовного скандалу, який запустила Ірина Фаріон / колаж Главред, фото УНІАН

До мовного скандалу, який нещодавно спровокувала колишня нардеп Ірина Фаріон, розкритикувавши російськомовних українських воїнів, приєднався колишній лідер "Правого сектора" і екснардеп Дмитро Ярош. Він написав повідомлення на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Для московитів українська національна держава, незалежна українська Україна - це смерть, смерть їхнім імперським амбіціям. Для нас же, для нашої країни і держави – смертю є їх "русский мир". Проблема тільки в тому, що для них кордони "русского міра" є межами їхньої імперії і вони проходять там, де звучить московська мова", — процитував він частину звернення професора Петра Іванишина, який написав звернення до українських російськомовних воїнів.

Зокрема, Ярош підтримав думку про екзистенційну війну, яку ведуть РФ і Україна "на життя і смерть".

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"Ти - на війні. На війні проти нашої колективної смерті, проти Імперського "русского міра", а значить – проти їх культурного шовінізму, проти російської мови теж", — підкреслив він.

При цьому Ярош закликав українських воїнів "змінити мову" і повернутися до "мови своїх предків — воїнів УПА і УНР, козаків, лицарів Великого князівства Литовського, Руського і жемайтійського, русичів Галицько-Волинської та Київської держав".

Новий зашквар Ірини Фаріон

Нагадаємо, раніше Фаріон зробила скандальну заяву на адресу російськомовних українських захисників з бригади "Азов".

На її думку, ці бійці порушують законодавство, яке зобов'язує розмовляти українською мовою.

Вона також каже, що російськомовні захисники України повинні називати себе не українцями, а росіянами.

"Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме українською мовою? Вони такі великі патріоти, покажи свій патріотизм - вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка", - заявила екснардеп.

Пості того уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець звернувся в Нацполіцію і в СБУ після скандальних заяв Фаріон.

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